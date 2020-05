औरंगाबादला धक्क्यावर धक्के : आज सापडले आणखी २३ कोरोनाग्रस्त

औरंगाबाद : शहरात कोरोनाची संख्या मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. शुक्रवारी (ता. एक मे) ३९ जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला. त्यानंतर शनिवारी (ता. दोन मे) सकाळी २३ जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे आकडा २३९ वर पोचला असून औरंगाबादकरांनी आता अधिक सजग राहण्याची व खबरदारी घेण्याची आणखी गरज आहे. आज पॉझिटिव्ह आलेल्यांमध्ये नूर कॉलनीचे ५, बायजीपुरा येथील ११, कैलासनगर ३, किलेअर्क १, जय भीमनगर १ व अन्य २ अशा भागातील एकूण २३ रुग्णांचा समावेश आहे. हेही वाचा - औरंगाबादेत कोरोनाचा आठवा बळी, गारखेड्यातील 47 वर्षीय वाहनचालकाचा मृत्यू शहरात शुक्रवारी (ता. एक मे) हॉटस्पॉट ठरलेल्या संजयनगर, मुकुंदवाडी येथील १८, नूर कॉलनी, आसेफिया कॉलनी येथील प्रत्येकी ३, भडकल गेट येथील १, वडगांव येथील १, गुलाबवाडी पद्मपुरा येथील २, महेमूदपुरा येथील १, सिटीचौक येथील १, भीमनगर येथील २ या भागातील रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यानंतर याच भागातील रुग्णांच्या संपर्कातील ७ रुग्ण सायंकाळी पॉझिटिव्ह आले आहेत. घाटातील लॅबमधून रात्री त्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. शुक्रवारी ३९ जणांचे व शनिवारी २३ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून दोन दिवसात आकडा ६२ वर पोचला आहे. आकडे बोलतात उपचार घेत असलेले रुग्ण - २०७

बरे झालेले रुग्ण - २४

मृत्यू झालेले रुग्ण - ०८

एकूण - २३९

