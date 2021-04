Aurangabad DCC Bank| अध्यक्ष निवडीच्या सभेस कोरोना पॉझिटिव्ह पीपीई कीट घालून होणार सहभागी

औरंगाबाद: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी आज होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या सभेत कोरोना पॉझिटिव निघालेल्या दोन संचालकांनी पीपीई कीट घालून सहभाग नोंदविणार आहे. अशी माहिती निवडणूक अधिकारी डॉक्टर मुकेश बारहाते यांनी दिली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आज तारीख पाच एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता बँकेच्या सभागृहात सभा होणार आहेत. या सभेसाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला 72 तास पूर्वी सभासदाने कोरोनाची RT-PCR चाचणी करून घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार काही संचालकांनी शनिवारी टेस्ट केल्या, तर काहींनी आज रविवारी टेस्ट करून घेतले आहे. 'कोट्यवधीचा हिशोब नको, मराठवाड्याला फक्त ५०० व्हेंटीलेटर द्या',... यात दोन संचालक कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे त्यांना सभेस बसू द्यायची की नाही यावर चर्चा झाली. त्यानंतर ते सगळेच सहभागी होतील यासाठी त्यांनी पीपीई किट परिधान करूनच व कोरोनाचे सर्व नियम पाळत सहभागी घ्यावा अशा सूचना त्या संचालकांना देण्यात आल्या आहेत. असेही निवडणूक अधिकारी मुकेश बारहाते यांनी सांगितले. त्या सभेत सहभागी होणाऱ्या बँकेच्या अधिकारी शिपायांना ही व निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही टेस्ट करून घेतली आहे.



