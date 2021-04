ऐन गुढीपाडव्याला शेतकऱ्याचे नुकसान; वीज पडून बैलाचा जागीच मृत्यू

लासूर स्टेशन (औरंगाबाद): वैजापूर तालूक्यातील लासूरगाव (ता.वैजापूर) परिसरातील भटाणकर वस्तीत मंगळवारी (ता.13) सायंकाळी चारच्या सुमारास वीज पडून एका बैलाचा जागीच मृत्यू झाला. अगोदरच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्याचा हट्टाकट्टा बैल ऐन गुढीपाडव्याच्या दिवशी मृत्युमुखी पडल्याने शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाले होते. लासूरगाव परिसरातील भटाणकर वस्तीवर राहणारे शेतकरी शिवाजी राजाराम कोळगे यांचा बैल घरासमोर खुट्याला बांधलेला होता. मंगळवारी चार वाजेच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह विजेच्या कडकडाटात पाऊस आला आणि या कडकडाटातच तळपती वीज या बैलाच्या अंगावर पडून बैल जागीच ठार झाला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउनमुळे शेतीमालाचे भाव गडगडले त्यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याला आता या नैसर्गिक आपत्तीने मोठे नुकसान झाले. पाडव्याच्या सणाला नववर्षाच्या प्रारंभी येणारा काळ सुखकर ठरो अशी अपेक्षा करत गुढी उभारणाऱ्या शेतकऱ्याला आपला हट्टाकट्टा बैल जीवानिशी गमवावा लागला. अगोदरच नुकसान झेलणाऱ्या या शेतकऱ्याला या नैसर्गिक संकटामुळे बैल गमवावा लागला असून शासनाने या नुकसानीची तातडीने दखल घेऊन पंचनामा करावा व या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होत आहे.

