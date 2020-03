असे एप्रिल फूल कराल तर..गुन्हा 

औरंगाबाद - एप्रिल फूल करणाऱ्यांनो आता थोडं सावध राहिले पाहिजे. तुम्ही जर इतरांना एप्रिल फूल करीत असाल व त्यात कोरोना व्हायरससंबंधित मेसेजेस सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲप ग्रुपवर तुम्ही जर पोस्ट कराल. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम होत असल्यास गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. ग्रुप ॲडमिनने याबद्दल सावधानी बाळगण्याची गरज आहे. त्यांच्यासह एप्रिल फूलची पोस्ट टाकणाऱ्यावर टाच येणार असल्याची माहिती औरंगाबाद शहर पोलिसांनी दिली. यासंदर्भात औरंगाबाद शहर पोलिसांकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आली. यामध्ये त्यांनी नमूद केले, की एक एप्रिलला बरेच लोक आपले मित्र परिवार एकमेकांना एप्रिल फूल करीत असतात. त्यातून एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मिळतो; परंतु सद्यःस्थितीत आपल्यावर असणारे कोरोना व्हायरसचे संकट आणि संचारबंदी यामुळे आपण कोरोना व्हायरसच्या संदर्भाने कोणत्याही प्रकारचे मेसेजेस लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करतील असे मेसेज टाकू नये अथवा सोशल मीडियावर व्हायरल करू नये. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होऊन औरंगाबाद शहर हद्दीत लॉकडाऊन व जमावबंदीचे उल्लंघन होईल असे कृत्य करू नये; तसेच प्रशासनावर ताण निर्माण होईल अशी कृती कोणाकडूनही होऊ नये यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा एप्रिल फूलचे मेसेज व्हायरल होत असतील, तर ग्रुप ॲडमिन आणि व्हायरल करणे मुंबई पोलिस कायदा कलम ६८ नुसार प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. असे कृत्य केल्यास महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम १४० आणि भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे स्पष्टपणे पोलिसांनी सांगितले आहे. ग्रुप ॲडमिनला सूचना

आपल्या ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना सूचना द्याव्यात; तसेच सेटिंगमध्ये जाऊन फक्त ॲडमिन मेसेज सेंड करेल असे सेटिंग करावे.

अशा सूचना पोलिसांनी ग्रुप ॲडमिनसाठी केली आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

