बोर्ड परीक्षेला काहीच दिवस शिल्लक आहेत, अभ्यासासाठी काही खास टीप्स

औरंगाबाद : सध्या दहावी, बारावीच्या बोर्ड परीक्षा जवळ आल्या आहेत. कशा प्रकारे बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करावी ? शैक्षणिक वर्ष २०२१ मधील उच्च माध्यमिक शालांत (HSC), माध्यमिक शालांत परीक्षा (SSC) यासह सीबीएसईची बोर्ड परीक्षा सुरु होणार आहे. दहावी व बारावीतील विद्यार्थी सर्वोत्तम कामगिरीसाठी अभ्यासात गुंतले आहेत. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वीचा वेळ खूप महत्त्वाचा असतो. या दरम्यान योग्य तयारी केल्यास चांगले गुण मिळविण्यास मदत होईल. परीक्षेला काही दिवस शिल्लक आहेत. या काळात तयारी करण्याची रणनीती महत्त्वाची असते. आम्ही तुम्हाला त्यासाठी काही टीप्स सांगणार आहोत. ती फाॅलो करा आणि परीक्षेत चांगले गुण मिळवा. वेळेचे नियोजन करा (टाईमटेबल) बोर्ड पेपरच्या तयारी दरम्यान आपल्या वेळेचे योग्य नियोजन करा. वाचनापासून आराम, खाणे-पिणे आणि झोपण्यापर्यंतचे एक टाईमटेबल बनवा. ते तंतोतंत पाळा. यामुळे चांगल्या तयारी बरोबरच ताणही काम राहील. प्रत्येक विषयाला वेळ देण आवश्यक आहे. आपल्या टाईमटेबलमध्ये जुने प्रश्नपत्रिका आणि सराव प्रश्न सोडवण्यास विसरु नका. स्वतःचे मूल्यमापन सराव प्रश्न किंवा गेल्या वर्षाची प्रश्नपत्रिका सोडविताना आपण कुठे कमी पडतो हे पाहा. तुम्हाला कोणत्या विषयात जास्त वेळ लागतो किंवा कमी याकडे लक्ष द्या. यामुळे तुम्हाला कळेल की कोणत्या विषयाला किती वेळ द्यायचा आहे. विषयाच्या विश्लेषणासह त्यातील चॅप्टर्सही लक्षात ठेवा. काही सोपे असतील ज्यांची तयारी लवकर होईल. काहींसाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागेल. पूर्ण झोप आणि विश्रांती घ्या बोर्ड परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थी पूर्ण झोप घेत नाहीत. हे चुकीचे आहे. झोप न झाल्याने तुम्ही आजारी पडू शकता. मेंदूपूर्वीप्रमाणे काम करु शकणार नाही. यामुळे तुमची एकाग्रता भंग होईल. त्यामुळे ७-८ तास चांगली झोप घ्या रिव्हीजन तुम्ही सर्वांनी अभ्यासक्रम वर्गात, शिकवणीत पूर्ण तर केलाच असेल. आत ते दोन तीन वेळेस काळजीपूर्वक वाचून काढा आणि संकल्पना समजून घ्या. यंदा बहुपर्यायी प्रश्नांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. यामुळे बोर्डाचे पुस्तके चांगल्या प्रकारे वाचा. कारण कोणत्याही घटकावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. लक्षात ठेवा लहानात लहान घटकावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. विषयानुसार तयारी करा परीक्षेसाठी प्रत्येक विषयाची तयारी करण्याची रणनीती वेगळी असते. जसे अ. गणित - तुम्हाला सूत्रे, डेरिव्हेशन आणि तर्क जितके चांगले येत असतील तितकेच तुम्ही पेपर सहज आणि लवकर सोडवू शकता. टेबल, सूत्र, शाॅर्टट्रिक्स, नोट्स बनवून ठेवा. हे शेवटच्या मिनिटाला तुम्हाला खूप मदत करेल.

ब. विज्ञान - भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र या प्रत्येक विषयाला समानमूल्य असते. यातील प्रत्येक विषयानुसार फंक्शन, टेबल, टर्म, डायग्रॅमचे टिपण काढून ठेवा. स्वतः नोट्स काढल्यातर त्या जास्त वेळ लक्षात राहतील. क.सामाजिक शास्त्रे - इतिहास, राज्यशास्त्र आणि भूगोल या विषयांची वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीप्रमाणे तयारी करा. इतिहास गोष्टीप्रमाणे वाचा. त्यातील सणावळ्या लक्षात ठेवण्यासाठी फ्लो चार्ट, टेबल किंवा वेगळी ट्रीक वापरा. भूगोलात नकाशाची चांगली तयारी करा. काही खास टीप्स - स्वतःच्या नोट्स काढा

- टाईमटेबल प्रमाणे तयारी करा

- तयारी करताना स्वतःकडे लक्ष द्या दुसऱ्याशी स्पर्धा करु नका



