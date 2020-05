आम्हांला क्वारंटाइन करा हो... कोण म्हणतंय वाचा...

औरंगाबाद - कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी घराबाहेर पडू नका, मास्क वापरा, सुरक्षित अंतर, असे आवाहन प्रशासनातर्फे महिनाभरापासून वारंवार केले जात आहे; मात्र अनेकांनी हे आवाहन गंभीरतेने घेतले नाही. अनेक भागांत महापालिकेच्या पथकाला विरोध झाला. विनाकारण बाहेर का फिरता, असे विचारणाऱ्या पोलिसांवर हल्ले झाले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने नागरिक चांगलेच धास्तावले आहेत. रुग्णांच्या संपर्कात आलेले अनेकजण महापालिका अधिकाऱ्यांना फोन करून आम्हांला क्वारंटाइन व्हायचे आहे,’ असे आर्जव फोडला जात आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा आधी घेतले नाही गंभीरपणे

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढताच देशभर लॉकडाउन करण्यात आले. त्यानंतर शहरात एक महिला कोरोनाबाधित आढळून आली. त्यामुळे सतर्क झालेल्या प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क करत मास्क लावा, सॅनिटायझरने हात धुवा, गर्दीत जाणे टाळा, विनाकारण घराबाहेर पडू नका, सर्दी, ताप, खोकला असेल तर तातडीने आरोग्य तपासणी करा, असे आवाहन करण्यात आले. मात्र, अनेक नागरिकांनी गंभीरपणे घेतले नाही. आरोग्य तपासणीसाठी गेलेल्या पथकातील कर्मचाऱ्यांना विरोध केला गेला; पण कोरोनाबाधित रुग्ण वाढू लागताच नागरिकांची धास्तीही वाढली आहे. कोरोनाबाधित व्यक्तींच्या संपर्कातील नागरिकांना क्वारंटाइन करण्यासाठी महापालिकेने टास्क फोर्स स्थापन केले. त्यातील अधिकारी रुग्णाच्या संपर्कातील नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना क्वारंटाइन करत आहेत. क्वारंटाइन करताना नागरिकांची कोरोना तपासणी केली जात असल्याने रुग्णसंख्याही वाढत आहे. त्यामुळे धास्तावलेले टास्क फोर्समधील सदस्यांना नागरिकांनी स्वत: मोबाईल करून आमची कोरोना तपासणी करून घ्या, आम्हांला क्वारंटाइन व्हायचे आहे. अशी विनंती करत आहेत. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा चाचण्या वाढल्यामुळे येईल साथ आटोक्यात

टास्क फोर्सच्या प्रमुख तथा विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी सांगितले, की सुरवातीला अनेक भागांत नागरिक क्वारंटाइन होण्यास विरोध करत होते; मात्र आता रुग्णसंख्या वाढत असल्याने कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांना कोरोना धोकादायक असल्याची जाणीव होत आहे. संपर्कातील नागरिक वारंवार फोन करून आमची तपासणी करा, आम्हांला क्वारंटाइन व्हायचे आहे, अशी विनंती करत आहेत. चाचण्यांचे प्रमाण वाढल्याने चांगला परिणाम समोर येत आहे.

