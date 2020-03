निर्वासितांना दिलासा... महापालिकेच्या २२ शाळांमध्ये होणार सोय

औरंगाबाद - लॉकडाऊनमुळे अनेक परप्रांतीय कामगार शहरात अडकून पडले असून, त्यांचे अन्नपाण्याविना हाल सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या निर्वासित कामगारांच्या निवासाची सोय करण्यासाठी महापालिकेच्या २२ शाळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. याठिकाणी वीज, पाणी स्वच्छतागृह उपलब्ध असून, प्रशासनाला पिण्याचे पाणी व जेवणाची व्यवस्था मात्र करावी लागणार आहे. या शाळाखोल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरित केल्या जाणार, असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी (ता.३१) सांगितले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कामगार, मोलमजुरी करणाऱ्यांचे हाल

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनासह केंद्र शासनाने लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. अचानक करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशभरातील कामगार, मोलमजुरी करणाऱ्यांचे हाल सुरू आहेत. अनेक जण मिळेल त्या वाहनाने गावाकडे परत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत; मात्र हे कामगार गावी परत गेल्यानंतर त्या गावांतील नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जे नागरिक जिथे आहेत, त्यांनी तिथेच थांबावे, असे आवाहन वारंवार केले जात आहे. अडकून पडलेल्यांची व्यवस्था करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने महापालिका शाळांची यादी तयार केली आहे. गरज पडल्यास याठिकाणी नागरिकांना ठेवण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. या २२ शाळा इमारतीमध्ये सुमारे १३२ खोल्या असून, याठिकाणी लाइट, सांडपाणी, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आहे. हेही वाचा - लाॅकडाऊनचे उल्लघंन आतापर्यंत 203 जणांवर गुन्हे दाखल अशी आहे शाळांची यादी व खोल्या

केंद्रीय प्राथमिक शाळा बेगमपुरा- ६

प्राथमिक शाळा भावसिंगपुरा- ४

केंद्रीय प्राथमिक शाळा ज्युबली पार्क- ६

केंद्रीय प्राथमिक शाळा किराडपुरा नंबर एक- ७

प्राथमिक शाळा शहाबाजार- ५

प्राथमिक शाळा यशोधरा कॉलनी- ५

केंद्रीय प्राथमिक शाळा सिडको एन-१२- ६

केंद्रीय प्राथमिक शाळा सिडको एन-७- ६

प्राथमिक शाळा नारेगाव- १०

प्राथमिक शाळा अशोकनगर- ७

केंद्रीय प्राथमिक शाळा मुकुंदवाडी- १०

प्राथमिक शाळा चिकलठाणा- ५

केंद्रीय प्राथमिक शाळा प्रियदर्शिनी इंदिरानगर शाळा- ५

प्राथमिक शाळा एकनाथनगर- ६

प्राथमिक शाळा जवाहर कॉलनी- ६

केंद्रीय प्राथमिक शाळा बन्सीलालनगर- ८

केंद्रीय प्राथमिक शाळा हर्सूल गाव- ७

प्राथमिक शाळा बनेवाडी - ४

प्राथमिक शाळा नक्षत्रवाडी- ५

प्राथमिक शाळा विटखेडा- ३

प्राथमिक शाळा वाल्मी- ४



