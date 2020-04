CoronaVirus :रिक्षाचालकांची उपासमार, आर्थिक मदतीची मागणी 

औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर रिक्षाचालकांनाची उपासमार सुरु झाली आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तातडीने मदत देण्याची मागणी रिक्षाचालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघाचे अध्यक्ष निसार अहेमद खान यांनी केली आहे. देशात व राज्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील लोक कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. या काळात कष्टकरी हातावर पोट भरणारा रिक्षा चालक मात्र चांगलाच होरपळून निघाला आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा रोजीरोटी बंद गेल्या आठ दहा दिवसापासून त्याची रोजीरोटी बंद झाली आहे. रिक्षाचालक दररोज कमवील तरच रोज खाईल अशी परिस्थिती आहे. येणारा पुढील काळ किती दिवस जाणार आहेत याचा कोणताही अंदाज लावता येत नाही. त्यामुळे रोजंदारीवर व्यवसाय करणारा रिक्षा चालक हतबल झाला आहे. त्याच्यापुढे आर्थिक संकट उभे राहीले असुन, बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा अक्षरश: उपासमार प्रत्येक रिक्षा चालकांचे कमीत कमी चार ते पाच जणांचे कुटूंब आहे. अनेकांकडे रेशन कार्डही नाहीत. त्यामुळे अक्षरश: उपासमार होत आहे. रिक्षाचालकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य रिक्षा चालकांनी मदत कोणाकडे मागायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने सर्व वर्गातील कष्टकरी जनतेला मदत जाहीर केलेली आहे. मात्र यामध्ये रिक्षा चालकांचा उल्लेख कोठेही नाही. त्यामुळेच रिक्षाचालकांना तातडीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी विविध रिक्षाचालक संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येत आहे.



Web Title: Demand for financial help of Rickshaw chalak