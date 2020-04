शेतमजूर अडकला औरंगाबादेत फेसबुकमुळे मिळाली बुलडाण्यातील कुटुंबीयांना मदत 

औरंगाबाद - काहीजण कुटुंबकबिल्यासह तर काहीजण एकटेच कामानिमित्त घराबाहेर पडलेले. लॉकडाऊन सुरू झाले आणि प्रत्येकांना गावाकडे जाण्याची ओढ लागली. काही जण गावी पोचले तर काहीजण मध्येच अडकले. यामुळे गावावर राहिलेल्या कुटुंबियांसाठी कुटुंबप्रमुखाची जीव तीळतीळ तुटतो, अशाच औरंगाबादमध्ये अडकलेल्या कुटुंबप्रमुखाची फेसबुकवर पोस्ट पडली. ती ॲड. अक्षय बाहेती यांनी पाहिली आणि शेतमजूर शंकर इंगोले यांच्या बुलडाणा जिल्ह्यातील गावी मदत पोचली. आमदार आकाश फुंडकर यांच्याकडून ही मदत पोचवण्यात आली.

बुलडाणा जिल्ह्याच्या खामगाव तालुक्यीतील घारोडचे शंकर इंगोले नगर जिल्ह्यात शेतमजूर म्हणून काम करतात. कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे त्यांनी गाव गाठण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते जिल्हाबंदीमुळे औरंगाबाद पोलिसांच्या हाती लागले. शहरात प्रवेश करताच त्यांची रवानगी सिडको एन-सात येथील महानगरपालिका शाळेत करण्यात आली. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कुटुंबप्रमुखच अडकून पडल्याने गावाकडे मोठी अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांच्या घरची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. अशा संदर्भातील प्राची पाटील यांची पोस्ट फेसबुकवर वाचून व त्यांचा व्हिडिओ ॲम्बुलन्स हेल्प रायडर्सचे अ‍ॅड. अक्षय बाहेती यांनी पाहिला. त्यांनी त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती घेऊन मेहकरचे भाजप तालुका सरचिटणीस रोशन काबरा यांच्याशी संपर्क करुन माहिती दिली. श्री काबरा यांच्या सूचनेवरून ॲड. बाहेती यांनी भाजपचे बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष आमदार आकाश फुंडकर यांच्याशी संपर्क करून औरंगाबादेत अडकलेल्या शेतमजुरांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची विनंती केली. आमदार फुंडकर यांनी अ‍ॅड. बाहेती यांच्याकडून त्या कुटुंबाचा संपर्क क्रमांक घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधला व त्या कुटुंबातील सदस्यांना धीर देत तातडीने मदत पाठवण्याचे आश्वासन दिले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा आमदार फुंडकर यांनी जीवनावश्यक वस्तू व किराणा सामानाची पूर्ण व्यवस्था करून भाजयुमोचे जिल्हा उपाध्यक्ष रूपेश खेकडे यांच्यामार्फत घारोड गावी इंगोले यांच्या कुटुंबाला सर्व सामान पोचवले. या सर्वांच्या तत्परतेने औरंगाबाद येथे अडकून पडलेले शंकर इंगोले यांच्या घारोड गावातील कुटुंबाला मदत मिळू शकली. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

