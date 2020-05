CoronaVirus : चित्रपटसृष्टीलाही फटका बसणार 

औरंगाबाद : कोरोनामुळे संपूर्ण जग लॉकडाउन आहे. यामुळे फिल्म इंडस्ट्रीही बंद आहे. लॉकडाउन उठवल्यानंतर चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करण्यासाठी मर्यादा असतील आणि प्रत्येकवेळी शारीरिक अंतर पाळावे लागेल, अशा भावना या क्षेत्रातील निर्माता, दिग्दर्शक, अभिनेत्यांनी व्यक्त केल्या. प्रॉडक्शनवर परिणाम होईल शिव कदम (लेखक, दिग्दर्शक) : सर्वच क्षेत्रांत भीषण परिस्थिती आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. चित्रपटसृष्टी ही फार मोठी इकोसिस्टीम आहे. यामुळे संपूर्ण परिवार या इकोसिस्टीमवर अवलंबून आहे. या कोरोनामुळे चित्रपटात असलेल्या मुख्य चार गोष्टींवर याचा परिणाम जास्त होणार आहे. तो म्हणजे प्रॉडक्शन, एडिटिंग, स्क्रीप्ट रायटर आणि चित्रपटाचे प्रदर्शन व प्रमोशन या चारही गोष्टींचा परिणाम चित्रपटसृष्टीवर होऊ शकतो. एक चित्रपट तयार करायला कोट्यवधी रुपये लागतात. यामुळे प्रॉडक्शन कमी होईल. या प्रॉडक्शनवर अवलंबून असलेल्या घटकांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. सिनेमॅटोग्राफर, निर्माता, दिग्दर्शक या सगळ्यांना याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. वास्तविक पाहता थिएटरमध्ये बसण्याठी लोकांची मर्यादा राहील. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा किमान वर्षभर परिणाम नितीन गोजे (दिग्दर्शक) : फिल्म इंडस्ट्रीवर याचा किमान वर्षभर तरी परिणाम जाणवेल. दोन-तीन महिन्यांनंतर जरी शूटिंग करण्यासाठी परवानगी मिळाली तर वेगवेगळ्या पद्धतीने काळजी घ्यावी लागणार आहे. कमीत कमी गर्दी करा असे सांगण्यात येईल, शारीरिक अंतर पाळण्यात येईल. लॉकडाउन संपला तरीही लगेच शूटिंग सुरू होणार नाही. यामुळे याचा परिणाम फिल्म इंडस्ट्रीवर फार मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. जे ज्युनिअर बेसिसवर काम करतात त्यात केटरिंग असतील, असोसिएशनवाले असतील जे छोट्या - मोठ्या फिल्म इंडस्ट्रीसाठी काम करत असतात त्यांना याचा जास्त तोटा होईल. त्यासाठी त्यांच्याकडे सेव्हिंग असणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा पुढचे दिवस आव्हानात्मक सुयश टिळक (अभिनेता) : लॉकडाउनच्या काळामध्ये अनेक गोष्टी, अनेक गणितेही बदलणार आहेत. काही चित्रपट असतील किंवा नाटक असतील तर प्रोड्युसरचा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता पूर्णपणे बदलणार आहे. या लॉकडाउननंतर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत किंवा पगारही कमी झाले आहेत. यामुळे प्रेक्षकांची मानसिकता पूर्णपणे लक्षात घ्यावी लागेल. लॉकडाउननंतर किती लोक फिल्म पाहायला येतील याचा आकडा सांगणे कठीण आहे. कारण चित्रपट पाहणे ही लोकांची गरज नाही. लोकांना त्यांचे विस्कळित झालेले आयुष्य रुळावर आणण्यासाठी धडपड करावी लागणार आहे. यामुळे चित्रपट आणि नाटक कसे तयार होतील याची कल्पनाही करवत नाही. टेलिव्हिजन हे मनोरंजनाचे साधन असल्याने वेगवेगळ्या मालिका टेलिव्हिजनवर सुरू होऊ शकतात. पुढचे सर्व दिवस आव्हानात्मक असणार आहेत.

