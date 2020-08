आता जंगल होणार ग्लिरीसिडीयामुक्त !

औरंगाबाद : वनीकरणाच्या नावावर परदेशी झाडांचे वनांमध्ये व शहरीभागात आगमन झाले आहे. यात काही परदेशी झाडे वनाला, पक्षांच्या अस्तित्वालाच अडचण ठरत आहेत. ग्लिरीसिडिया यापैकीच एक असून सातारा-देवळाईच्या डोंगरावर ग्लिरिसिडियामुक्त जंगल उभारण्यासाठी निसर्गप्रेमींनी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या पाच सहा वर्षांपासून सातारा-देवळाई डोंगर ग्रुप निसर्ग, पर्यावरण संवर्धनाचे काम करत आहे. या ग्रुपने श्रमदानातुन या ठिकाणी पाच छोट्या एका मोठ्या माती बंधाऱ्यांचे काम केले आहे. २५० सीसीटी (समतल चरी) घेण्यात आले आहेत. यामुळे या जंगलातील पशु-पक्षांना उन्हाळ्यातही मुबलक पाणी मिळू शकेल एवढी सोय झाली आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा या ग्रुपच्या प्रस्तावित उपक्रमाविषयी ग्रुपचे प्रशांत मालोदे यांनी सांगीतले, की यंदाच्या संपूर्ण पावसाळ्यात भारतीय प्रजातीच्या ७ हजार रोपांचे रोपन, ५ हजार सीड बॉल आणि १२ हजार बियांची जंगलात लागवड करऊन त्यांच्या वाढीचा व जगण्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. पशु-पक्षींसाठी अधिवास निर्माण करणे तसेच भारतीय वंशाच्या प्रजातींच्या झाडांची लागवड करून जंगल ग्लिरीसिडियामुक्त करण्याचा आमचा संकल्प आहे. वनसंवर्धनासाठी या कामामध्ये ग्रुपला प्रामुख्याने जंगलाजवळील गावातून चराईसाठी येणाऱ्या गुरा-ढोरांमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. यासाठी या ठिकाणी चराईबंदी आणि कुऱ्हाडबंदी झाली पाहिजे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा या ग्रुपने आजपर्यंत केलेल्या कामांची सोमवारी (ता.१७) अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड यांनी पाहणी केली. श्री. फड यांनी निसर्गसंवर्धनासाठी येणाऱ्या अडचणींचे प्रशासकीय मार्गाने निराकरण करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यांच्या हस्ते यावेळी वृक्षारोपण करण्यात आले. जीएसटी विभागाचे विजय महाजन, नितिन भोसले, नायब तहसीलदार आर. जे. कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. याशिवाय महेंद्र पाटील, गणेश थोरात, विरानंद शिरसाट, विजय कुंदे, गणेश पवार, सुनिल मिसे, प्रविण मोगरे, रवी बारगजे, अविनाश आडसकर, रमेश राजोळे, श्री. बनसोडे, अरुण घाटे, एम. डी. कल्याणे, सचिन मालोदे, आबा राऊत या ग्रुप सदस्यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

