कालवड, वघारीच्या मालकाला पाच हजाराचे प्रोत्साहनपर अनुदान 

औरंगाबाद : दुधाचे उत्पादन वाढावे यासाठी जास्त दुध देणाऱ्या गायी, म्हशींच्या वंशावळीत वाढ होणे गरजेचे आहे. यासाठी जास्त दूध देणाऱ्या गायी, म्हशींचे संवर्धन होण्याच्यादृष्टीने अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. जास्त दूध देणाऱ्या गायींच्या कालवडी आणि म्हशींच्या वघारींची जोपासना करणाऱ्या पशुपालकांनी पाच हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी.एस. कांबळे यांनी सांगीतले, या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील जास्त दूध देणाऱ्या निवडक संकरीत व शुद्ध देशी जातीच्या गायी व म्हशींची संबंधित पशुवैद्यकिय दवाखाण्यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात येणार आहे. निवडलेल्या जनावरांच्या मालकांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गायी व म्हशींना अतिशित विर्यमात्रेने कृत्रिमरेतन केले जाईल. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा या योजनेअंतर्गत जन्मलेल्या कालवडी व वघारींची योग्य वाढ व्हावी यासाठी क्षारांची मिश्रणे दिली जातात. या कालवडी किंवा वघारींचे सहा महिन्यानंतर मापदंडानुसार योग्य वजन झाल्यास मालकाला ५ हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेतील कालवडी किंवा वघारींना पुढे नर झाल्यास ते पात्रतेनुसार कृत्रिम रेतनासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत खरदी केली जाते. २०१३-१४ पासून ही योजना राबवण्यात येत आहे. योजना सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यात ८ हजार १३ जनावरांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आलेली आहे. २०१०-२१ या वर्षासाठी शासनाने औरंगाबाद जिल्ह्यात ३ हजार २१४ जनावरांची नोंद करण्याचे लक्ष्य निर्धारीत करून दिले आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा पशुसंवर्धन समितीचे अध्यक्ष एल.जी. गायकवाड यांनी , या योजनेसाठी कार्यक्रम निर्धारीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार पशुपालकांना जनावरांच्या नोंदनीसाठीचे अर्ज वाटप व स्विकरण्याचा कालावधी २३ जून ते ३० जून आहे. यानंतर ही सर्व प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर १ ते १४ ऑगस्ट दरम्यान निवड झालेल्या पशुपालकांना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगून यासाठी जास्तीत जास्त पशूपालकांनी त्यांच्याकडील जनावरांची नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

