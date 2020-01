PHOTOS : औरंगाबाद जिल्ह्यात भीषण अपघात, बस पलटली

सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) - औरंगाबाद ते जळगाव राष्ट्रीय महामार्गावरील पालोद (ता. सिल्लोड) गावालगत शुक्रवारी (ता. तीन) पहाटे तीनच्या सुमारास भाविकांना घेऊन जाणारी एक खासगी बस रस्त्यालगत पलटी झाली. या अपघातात एक जण ठार झाला तर 15 यात्रेकरू जखमी झाले. जखमींमध्ये 12 महिलांचा समावेश आहे. दमोदर लक्ष्णम खैरनार (मुंबई) असे मृताचे नाव असून, ते मुंबईच्या बेस्ट बस सेवेचे निवृत्त अभियंता आहेत. औरंगाबाद येथील पडेगाव परिसरातील जय फिरस्ता माता ट्रॅव्हल्स कंपनीची खासगी बस नाशिक येथून भाविकांना घेऊन गंगासागरकडे जात होती. पालोद (ता. सिल्लोड) गावालगत आज पहाटे तीनच्या सुमारास बस चालकाने नियंत्रण सुटल्याने ती पलटी झाली. घटनास्थळी सिल्लोड ग्रामीण व अजिंठा पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत पोलिस वाहनातूनच यात्रेकरुंना उपचारासाठी सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले. जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे.



जखमींमध्ये यांचा समावेश

सखुबाई कचरू पांडव (वय ५५, नाशिक), सविता अरुण परे (वय ४०, फुलंब्री), इंदूबाई कैलास महाजन (वय ६५), कमल तुकाराम सापन (वय ५० नाशिक), सुनंदा रेवती सांगळे (वय ५५, नाशिक), विनया दिनकरराव शेळके (वय ५४, नाशिक), सुनंदा नामदेव मोरे (वय ५१ मुंबई), निर्मल संतोष खैरनार (वय ६४, मुंबई) अरुण गोपाल गांगुर्डे (वय ६०, नाशिक), मंदाकिनी विजय पवार (वय ५४ धुळे), भास्कर कारभारी गांगुर्डे (वय ५४, अडगाव), सुनंदा सुखदेव शिंदे (वय ६१ अडगाव, जि. नाशिक), सुखदेव खंडू शिंदे (वय ६७ अडगाव, नाशिक), कुसुम निंबा पवार (वय ५५, नाशिक) आणि जिजाबाई बापूराव नर्गे (वय ६०स नागापूर, ता. नांदगाव) नेमका का झाला अपघात?

औरंगाबाद-जळगाव या साधारण 155 किलोमीटरच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण औरंगाबादपासून सुरू झाले असून, ते अत्यंत संथपणे होत आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी कंत्राटदाराने रस्ता खोदून ठेवल्याने त्याची दुरवस्था झाली आहे. परिणामी, वाहने चालविणे अवघड झाले असून, त्यातूनच हा अपघात झाला आहे. औरंगाबाद- सिल्लोड, सिल्लोड-अजिंठा-फर्दापूर व फर्दापूर ते जळगाव असे तीन टप्पे यात येतात. यात जवळपास सिल्लोडपर्यंतच्या कामास चालना मिळाली आहे. पुढे फर्दापूरपर्यंत जेमतेम काम सुरू आहे तर फर्दापूर ते जळगाव टप्प्यातील रस्त्याची अक्षरश: वाट लागली आहे.

अपघातग्रस्त बस



चौपदरीकरणास ग्रहण

अजिंठासारखे जागतिक पर्यटनस्थळ असलेल्या औरंगाबाद- जळगाव महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात खरेतर कोणतीही अडचण न येता हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन वर्षांत मक्तेदाराचे चुकीचे नियोजन व बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद महामार्ग युनिटच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने या कामाची वाट लावली. काम सुरू झाल्यानंतर 80 कोटींत केवळ रस्ता खोदून मुरूम- माती टाकण्यापलीकडे काही झाले नाही.



गडकरींकडून दखल

दीड महिन्यापूर्वी रस्त्याच्या अवस्थेची बोंब उठल्यानंतर केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्याची दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्यासंबंधी सूचना केल्या. महामार्ग विभागाने सबकॉन्ट्रॅक्‍टरकडे पाठपुरावा करत रस्ता किमान वाहतुकीस योग्य (मोटरेबल) करण्याचे काम हाती घेतले.

मदतीसाठी आलेले पोलिस.



लोकप्रतिनिधीही उदासीन

कामाचे स्वरूप बघता हा भाग जळगाव विभागाकडे वर्ग होणे गरजेचे होते. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे चुकीचे धोरण आणि जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे हा भाग जालन्याकडे वर्ग झाला आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतरही आपले लोकप्रतिनिधी मूग गिळून असल्याने त्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. हेही वाचा - एसटी महामंडळाची हिटलरशाही

