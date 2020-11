रब्बीच्या पहिल्या आवर्तनाला मान्यता; सिंचन, पिण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

औरंगाबाद : जायकवाडी, निम्न दुधना, नांदूर-मधमेश्वर कालवा या तिन्ही मोठ्या प्रकल्पावरील रब्बी प्रथम आवर्तनासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा कालवा सल्लागार समिती अध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी दिल्या.

औरंगाबाद, जालना व परभणी जिल्ह्यांना सिंचनाची सोय करणाऱ्या जायकवाडी, निम्न दुधना, नांदूर-मधमेश्वर या मोठ्या सिंचन प्रकल्पावरील पाणी नियोजनासाठी सोमवारी (ता. २३) कालवा सल्लागार समितीची वर्ष २०२०-२१ ची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी कालवा सल्लागार समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण होते. यावेळी ते बोलत होते. श्री. चव्हाण यांनी या तिन्ही मोठ्या प्रकल्पावरील रब्बी प्रथम आवर्तनासाठी मान्यता दिली. Corona Update : आणखी १४६ जण कोरोनाबाधित, औरंगाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत ४० हजार ७०७ रुग्ण बरे कडाचे अधीक्षक अभियंता समितीचे सदस्य सचिव राजेंद्र काळे यांनी सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जायकवाडी प्रकल्पाचे दोन्ही कालव्यावरील लाभक्षेत्र हे औरंगाबाद, जालना, परभणी व नगर जिल्ह्यांतील आहे. यावर्षी धरणात खरीप हंगामाअंती १५ ऑक्टोबरपर्यंत महत्तम २१७१ दलघमी (१००%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यामुळे धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना ३१ जुलै २०२० अखेरपर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. गाळघट व बाष्पीभवन वजा जाता उर्वरित उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी व उन्हाळी हंगामात अनुक्रमे ३ व ५ पाणी आवर्तन देणे प्रस्तावित असून जलाशय व डावा आणि उजवा कालव्यावर १४६९०० हेक्टर व ५३००० हेक्टर क्षेत्र सिंचित करणे नियोजित आहे. त्याकरिता अनुक्रमे ६१८ दलघमी व ५३० दलघमी असे एकूण ११४८ दलघमी पाणीवापर अपेक्षित असल्याचे सांगितले. बैठकीत जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावरील प्रथम रब्बी पाणीपाळी राबविणेच्या दृष्टीने पाणी सोडणेबाबत मान्यता दिलेली असून १२०००० हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी १७० दलघमी पाणी देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. रब्बी, उन्हाळी हंगामात चार आवर्तने प्रस्तावित

नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पावरील लाभक्षेत्र हे औरंगाबाद व नगर जिल्ह्यातील आहे. यावर्षी प्रकल्पाकरिता नाशिक जिल्ह्यात मुकणे, भाम, भावली व वाकी ही चार धरणे स्थिती असून त्यामध्ये १०० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध झालेला असून रब्बी व उन्हाळी हंगामात अनुक्रमे दोन - दोन पाणी आवर्तन देणे प्रस्तावित असून ९० दश लक्ष घनमीटर व ४८ दशलक्ष घनमीटर असे एकूण १३८ दशलक्ष घनमीटर पाणीवापर अपेक्षित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. नोकरीच्या आमिषाने गंडा घालणारा अटकेत, शाळेतून निलंबित होऊनही कारनामे होते सुरू जुलै अखेरपर्यंतचे नियोजन

यंदा लोअर दुधना धरणात खरीप हंगामाअंती १७ ऑक्टोबर २०२० रोजी महत्तम २४५ दशलक्ष घनमीटर (१०० टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झालेला आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामात अनुक्रमे ३ व ३ पाणी आवर्तन देणे प्रस्तावित आहे. १५ हजार १०० हेक्टर व ५ हजार ९२० हेक्टर क्षेत्रात सिंचन करणे नियोजित आहे. त्यासाठी अनुक्रमे १०० दशलक्ष घनमीटर व ५२ दशलक्ष घनमीटर असे एकूण १५२ दशलक्ष घनमीटर पाणीवापर अपेक्षित असल्याची माहिती कडाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक तथा सदस्य सचिव राजेंद्र काळे यांनी यावेळी माहिती दिली. संपादन - गणेश पिटेकर

Web Title: For Rabbi Season Water Will Release From Canels Aurangabad News