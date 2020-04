स्कीलचा वापर करा, कुटुंबाला वेळ द्या

औरंगाबाद: लॉकडाऊनमध्ये घरातच अडकल्याने आपल्याला टेन्शन येते, व्यवस्थित झोप येत नाही, कुणाला जास्त झोपे येते. बाहेर जावेसे वाटते, खूप खावेसे वाटते. घरात करमतच नाही. कोरोनामुळे अनेकांना तणाव आला आहे. चिडचिड होते. मग तुम्ही व्यायाम करायला हवा. तुम्ही मोबाईल, टीव्ही समोर नसाल तर कुटुंबासोबत आहे तो क्वॉलिटी टाइम देऊ शकता, अशा सूचना जनरल फिजिशियन डॉ. प्रशांत महाले यांनी केल्या. डॉ. महाले म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या काळात आपण वाईट गोष्टी न बघता चांगल्या सकारात्मक गोष्टीकडेसुद्धा बघितले पाहिजे. लॉकडाऊमध्ये आपण आपल्या आरोग्या चांगली काळजी घेण्यास सुरवात केली. नियमित हात धुतोय. आहाराकडे लक्ष देतोय ही चांगल्या सकारात्मक बाबी झाल्या आहे. हेही वाचा- सुखद..औरंगाबादेत आणखी सहा जण कोरोनामुक्त थोडक्यात सांगायचे तर त्रास, चिंता वाढविणाऱ्या गोष्टींचा विचार आपण करायला नको. कोरोनाचे योग्य शास्त्रसुद्ध ज्ञान मिळवून, नियम पाळून आपण कोरोनाला हरवू शकतो. ते तुमच्यासाठी, कुटुंबासाठी, शहरासाठी, राज्यासाठी, देशासाठी आणि पर्यायाने समाजासाठी फायदेशीर आहे. आपल्याला या दरम्यानच्या काळात काहीच काम नसल्याने थकवा येतो. तणाव आल्यासारखे वाटते. आपल्यात अनेक स्कील आहेत. त्याचा वापर आपण करावा. विनाकारण चिंता केल्याने काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे सकारात्मक राहा. चांगले विचार करा. आपल्याला शरीर स्वास्थासोबत, मानसिक स्वास्थाकडेसुद्धा लक्ष द्या.

