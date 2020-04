मामाच्या सुनेला केली शिवीगाळ जाब विचारताच चाकूहल्ला

औरंगाबाद ः मामाच्या सुनेला शिवीगाळ केल्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या चौघांवर चाकू व कैचीने प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी संशयित महिला आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, तिची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही.डी. शृंगारे (तांबडे) यांनी दिले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा लताबाई अण्णाराव हिवराळे (४८, रा. समतानगर) असे त्या महिला आरोपीचे नाव आहे. प्रकरणात संगीता राजू मोरे (३०, रा. समतानगर) यांनी तक्रार दिली. तक्रारीनुसार, आरोपी लताबाई हिवराळे हिने संगीता मोरे यांच्या मामाच्या सुनेला शिवीगाळ केली होती. याचा जाब विचारण्यासाठी संगीता मोरे, त्यांच्या मामाची सून दीक्षा शिंदे व मावस बहीण मीना जाधव अशा तिघी आरोपी लताबाईकडे गेल्या. त्याचवेळी संगीता मोरे यांच्या मामाचा मुलगा सुरेश शिंदे तेथे आला. लताबाईला समजावून सांगत असताना सचिन व सतीश अण्णाराव हिवराळे हे दोघे आले. सचिनने चाकू, कैचीने संगीता व तिची मावस बहीण मीना यांच्यावर वार केला. क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी लताबाई हिवराळे हिला सोमवारी गजाआड केले. तिला मंगळवारी (दि. १४) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने तिची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर आरोपी लताबाई हिने नियमित जामिनीसाठी अर्ज दाखल केला असता न्यायालयाने तो फेटाळला. प्रकरणात सहायक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी काम पाहिले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा.

