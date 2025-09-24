मराठवाडा

Kannad News : शिवना नदीच्या पुराच्या पाण्यात वाहुन ११ वर्षीय मुलाचा मृत्यू

बंधाऱ्यावर आंघोळीसाठी गेलेल्या एका मुलाचा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी उघडकीस आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड - शहरालगतच्या शिवना नदीवरील केटी बंधाऱ्यावर आंघोळीसाठी गेलेल्या एका मुलाचा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता.२४) संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास उघडकीस आली.

