Kannad News : शिवना नदीच्या पुराच्या पाण्यात वाहुन ११ वर्षीय मुलाचा मृत्यू

कन्नड - शहरालगतच्या शिवना नदीवरील केटी बंधाऱ्यावर आंघोळीसाठी गेलेल्या एका मुलाचा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता.२४) संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास उघडकीस आली..आयन शेख खाजू (वय ११) असे मृत मुलाचे नाव आहे. आयन आपल्या मित्रासोबत लंगोटी महादेव मंदिराजवळील केटी बंधाऱ्यावर मंगळवारी सकाळी आंघोळीसाठी गेला होता. दरम्यान, अचानक नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढला आणि तो वाहून गेला होता. मंगळवारी दिवसभ छत्रपती संभाजीनगर येथील आपत्कालीन पथकाने शोध घेतला. परंतु शोध लागला नव्हता..नदीच्या कडेला राहणारा आली शेख अकबर या मुलाला आपल्या घराच्या गच्चीवरून नदीत तरंगत असलेला मृतदेह दिसला. माहिती मिळताच नगरपरिषद, कन्नड शहर पोलीस स्टेशन तसेच तहसील कार्यालयाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..नगरपरिषदेचे प्रशांत देशपांडे, पवन परदेशी, सिद्धार्थ बनकर, वाल्मीक शिरसाट, बाजीराव थोरात, तलाठी दीपक एरंडे, डॉ. सदाशिव पाटील, याकुब शेख, सचिन काळे, अस्लम पटेल, राजेंद्र गव्हाणे, साईनाथ आल्लाड, सागर पाटील, शाहरुख पठाण, शरीफ शेख, अख्तर पठाण यांच्या मदतीने मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढून कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीमती पठारे यांनी तपासुन आयनला मृत घोषित केले..