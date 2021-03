हिंगोली : जिल्‍ह्यात मृगनक्षत्रात जोरदार पावसाचे आगमन झाले असले तरी ता. १७ मार्चअखेर ७९ तलावात ३५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून ९० तलाव कोरडेठाक पडले असल्याने दिवसेंदिवस पाणीपातळी खालावत चालली आहे. जिल्ह्यात एकूण १७२ तलाव असून यात सिंचन तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव यांचा समावेश आहे. त्‍यापैकी ९० लघु तलावातील पाणी साठा फेब्रुवारी अखेर आटल्याने कोरडेठाक पडले आहेत. मार्च महिन्यात ७९ तलावात सरासरी ३५ टक्‍क्‍याच्‍या आत पाणीसाठा शिल्‍लक आहे. तर यातील काही तलावाची पाणी पातळी ज्योत्याखाली गेल्याने काही दिवसात हेही तलाव असण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - धक्‍कादायक..पीपीई किट उघडून मृतदेहावरील दागिने काढले; अंत्‍यसंस्‍कारावेळी स्‍मशानभुमीतील प्रकार हिंगोली जिल्‍ह्यात पाटबंधारे विभागाचे एकूण १७२ तलाव आहेत. यात लघुसिंचन, पाझर व गाव तलावाचा यात समावेश आहे. हिंगोली तालुक्यात २५ तलाव आहेत त्यापैकी १६ तलावात एप्रिलपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा आहे, तर नऊ तलाव कोरडे पडले आहेत. औंढा तालुक्यात ४० तलावापैकी १८ तलावात पाणीसाठा असून २० तलाव आटले आहेत. कळमनुरी तालुक्यात ३५ तलावापैकी १६ तलावात पाणीसाठा उपलब्ध असून १९ तलाव कोरडेठाक पडले. तर वसमत तालुक्यात १९ तलावापैकी सात तलावात पाणीसाठा असून बारा तलाव कोरडे पडले आहेत. सेनगाव तालुक्यात एकूण ५३ तलावापैकी २२ तलावात पाणीसाठा उपलब्ध असून तीस तलाव रिकामे पडले आहेत. जिल्‍ह्यात असलेल्या १७२ लघुतलावात कोट्यावधी लिटर टीएमसी पाणीसाठा होतो. त्‍यामुळे परिसरातील गावामधील जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्‍ध होते. तसेच तलावाच्‍या परिसरातील भूगर्भात पाणीसाठा वाढून विहिर व विंधन विहिरींना मुबलक पाणी उपलब्‍ध होते. याशिवाय सिंचनासाठी शाश्वत पाणी उपलब्‍ध होते. मागील वर्षी झालेल्या शंभर टक्‍के पावसाने काही लघुतलाव पूर्णपणे भरले होते. त्‍यामुळे सिंचनासाठी पाणी उपलब्‍ध झाले होते. याचा लाभ भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्यास झाला होता. मार्च महिण्यात मात्र त्‍यातील पाणी पातळीत घट झाली. वाढलेल्या उष्णतेमुळे तलावातील पाणी झपाट्याने कमी झाले. ७९ पैकी ९० पाणीसाठा आटल्याने कोरडे पडले आहेत यात इंचा, नांदुरा, लासीना, नरसी येथील गाव तलाव, माळशेलू, बेलुरा, सावा, कनका, काकडधाबा,हिवराजाटू, भोसी, राजदारी आदींचा समावेश आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: 35 per cent water storage in 79 percolation lakes in Hingoli district