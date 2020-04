Video : साथीच्या रोगाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या ‘आशा’च दुर्लक्षित

नांदेड : जगभरात थैमान घातलेल्या कोविड-१९च्या साथीचे रूग्ण भारतात विशेष करून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. सदर साथीच्या रुग्णाबाबत व तत्सम इतर रुग्णांचा सर्व्हे करण्यासाठी आज शहरी व ग्रामीण भागात आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तकांना कामास लावण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतलेली नसल्याने त्यांना जीव धोक्यात ठेवून कर्तव्य बजावावे लागत आहे. आज महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी कुष्ठ रोगापासून हत्तीरोगपर्यंत तसेच टीबी पासुन आयुष्यमान भारत योजनेतील लाभार्थीचे सर्व्हे करण्याचे काम आशा व गटप्रवर्तकांकडून करून घेतले जात आहे. आयुष्यमान भारत योजनेत ‘आशां’ना कामाचा मोबदलाही दिला जात नाही. सदर वेगवेगळ्या कामांचा एका मागून एक सर्व्हे करत असताना त्यांच्यावर होणाऱ्या कामाच्या बोजाचा विचारच केला जात नाही, हे अत्यंत खेदाने नमूद करावेसे वाटते. आरोग्य क्षेत्रातील इतर घटक मात्र ही सर्व्हेची कामे आशांच्या माथी मारुन आशांनी मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे स्वतः काम केल्याचे दाखवत आहेत. तसा अहवाल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत पाठवीत आहेत, हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न आशा वर्करांनी उपस्थित केला. हेही वाचाच - एका हातात स्कॅनर...दुसऱ्या हातावर भाकर... आशांनी एकत्रीतपणे एकावेळी किती कामे करावी व कोणकोणती कामे करावी याचा विचार केला आहे काय? आरोग्य विषयक तातडीची कामे आशा कर्मचारी तत्परतेने करतील यात शंका नाही. पण आशा कर्मचाऱ्यांनी आठवडयातून तीन-चार दिवस उदरनिर्वाह सांभाळत किमान दोन ते तीन तास कामे करावीत, अशी तरतूद आहे. याचा अधिकाऱ्यांना विसर पडाला काय? असेच सध्या वाटत आहे. आज आरोग्यविषयची सर्व कामे शहर व गावपातळीवर आशांकडूनच करून घेतली जातात, हे कितपत योग्य आहे? आशांच्या सुरक्षेचे काय?

‘आशांची मदत घ्या’ या एका वाक्याने सर्व कामे तिच्याकडून बहुतांश वेळा कोणताही मोबदला न देता करून घेतली जात आहेत. अशी अनेक कामे लादत असताना प्रशासन आमची कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाही, ही खेदाची बाब आहे. अशी कामे करत असताना आशांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षिततेचे काय? हा देखील प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. स्वाइन फ्लूचा सर्व्हे करताना रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने गर्भवती आशा बाधित झाली व तिचा मृत्यू झाला, हे शासन विसरले आहे काय? सॅनिटायझर व सन कोट द्यावा

आजच्या परिस्थितीचे गांभीर्य पाहुन आशा कर्मचारी काम करतीलही; पण त्यांना कोणती सुरक्षा देणार? याचा तातडीचा प्रशासकीय निर्णय आवश्यक आहे. त्यांना CN95 अथवा किमान H1N1 वा किमान क्वालिटीचे मास्क उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच मेडिकेटेड सॅनिटायझर द्यावे व कडक उन्हाळ्यात सन कोटची व्यवस्था करावी.

- उज्वला पडलवाड, जिल्हाध्यक्ष (आशा गटप्रवर्तक फेडरेशन, नांदेड)

