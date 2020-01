प्रशिक्षणातून कृषि प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळतेय चालना : कशी ते वाचायलाच हवे

परभणी : कौशल्य विकास अभियानातंर्गत राबवण्यात येणाऱ्या शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमातून आम्हा शेतकऱ्यांना उद्योजकतेचे धडे मिळत आहेत. त्यातून शेतकरी गट स्थापन होऊन कृषि प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी मोलाची मदत मिळत असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी संवाद कार्यक्रमात मांडले. काय आहे अभियान

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतंर्गत छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानातंर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना एकत्रित करून वेगवेगळ्याप्रकारच्या उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाधारीत शेती पद्धतीद्वारे राज्यातील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांना यशस्वी उद्योजक बनविणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. राज्यात हे अभियान टप्प्याटप्याने राबविण्यात येत आहे. हेही वाचा - Republic Day2020 - नागरिकांमध्ये संविधानप्रती जनजागृती व्हावी- नवाब मलीक दामपुरी (ता.जि.परभणी) येथे हे प्रशिक्षण शनिवारी (ता. २५ जानेवारी २०२०) झाले. या प्रशिक्षणामध्ये दामपुरी, ठोळा, सिंगणापुर, उमरी (ता.जि.परभणी), चोंडीआंबा (ता.वसमत), जाफ्राबाद (ता.जि.जालना), फुलकळस (ता.पूर्णा) येथील शेतकरी सहभागी झाले होते. प्रास्तावीक अमोल बिरारी यांनी केले.

दामपुरी (ता.जि.परभणी) येथे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेजारी एपी ग्लोबालेचे (इमर्जिंग बिझनेस) उपाध्यक्ष बॉबी निंबाळकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी व इतर.

यांनी केली प्रशिक्षणाची पाहणी

कौशल्य उद्योजकता विकासमंत्री तथा पालकमंत्री नवाब मलीक, एपी ग्लोबालेचे (इमर्जिंग बिझनेस) उपाध्यक्ष बॉबी निंबाळकर, सिमॅसिस लर्निंग एलपीपीचे सहसरव्यवस्थापक अमोल बिरारी, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, माजी खासदार सुरेश जाधव, दामपुरीच्या सरपंच सुरेखा गंगाधरराव गमे. 'सकाळ'चे निवासी संपादक दयानंद माने, एकस्पर्ट नेटचे प्रकल्प व्यवस्थापक जालींदर गायकवाड, वरिष्ठ सहयोगी संपादक रणजित खंदारे, प्रदिप वेदपाठक, रोहित बडगुजर, ‘सकाळ’चे प्रशासन व्यवस्थापक (एचआर) मंगेश करोडकर, आयटी प्रमुख योगेश पाटील, गंगाधरराव गमे उपस्थित होते.

जाफ्राबाद (ता.जि.जालना) येथील महिला शेतकरी कविता मनोहर जंजाळ आपले अनुभव सांगताना.

कोण काय म्हणाले पीक व्यवस्थापनाची माहिती मिळाली

जाफ्राबाद (ता.जि.जालना) येथील महिला शेतकरी कविता मनोहर जंजाळ म्हणाल्या, प्रशिक्षणातून माती परिक्षण, पिक व्यवस्थापन यांची माहीती मिळाली. त्यातून शेती गटाची स्थापना करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे आम्ही महिलांनी एकत्रीत येत तेजस्वीनी महिला गटाची स्थापना केली आहे. तसेच कृषि प्रक्रिया उद्योगावर आधारीत प्रस्ताव शासनाकडे दाखल केला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह

जाफ्राबादचे समनव्यक गजानन उदावंत म्हणाले, शेतकऱ्यांना कौशल्याची गरज असते. त्यामुळे त्यांना कौशल्य देण्यात येत आहे. प्रशिक्षण दिल्यामुळे महिला शेतकऱ्यांत उत्साह निर्माण झाला असून प्रशिक्षण कार्यक्रमात सक्रीय सहभाग नोंदवत आहेत. शेतीगटाला चालना मिळाली

दामपुरी येथील शेतकरी लक्ष्मण गमे यांनी सांगीतले की, सोयाबीनपासून दुध, पनिर असे पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण मिळाले आहे. तसेच शेतीगट स्थापना करण्याची चालना मिळाली. उद्योगांना अनुदान मिळावे

फुलकळस येथील शेतकरी साधुजी मिसाळ म्हणाले, हळद प्रक्रियावर आधारीत उद्योगांना अनुदान मिळाले पाहीजे, त्यामुळे विविध उद्योग उभे राहतील. तर चोंडी आंबा येथील शेतकरी तुकाराम जाधव यांनी सांगीतले की, आम्ही या प्रशिक्षण कार्यक्रमातून प्रशिक्षण घेत शेतीगट स्थापन केला आहे. हळदीवर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुदानाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

