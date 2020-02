Video - अण्णा...आमदार झाल्यावर कसं वाटलं; चिमुकल्यांची अनोखी पत्रकार परिषद 

नांदेड : ‘आमदाराचे काय काम असते’?, ‘अण्णा...तुम्ही लहान असताना कसे होता’, ‘निवडून आल्यावर तुम्हाला कसं वाटलं’ अशा असंख्य प्रश्‍नांना आमदारांनीही दिलखुलासपणे उत्तरे दिलीत. या अनोख्या उपक्रमामध्ये तिसरीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. निमित्त होते नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या नागरी सत्काराचे. जिल्हा परिषद हायस्कूल विष्णुपुरी येथे शनिवारी (ता.आठ फेब्रुवारी २०२०) हा कार्यक्रम झाला. यानिमित्त चिमुकल्यांनी पत्रकार परिषदेचे नियोजन केले होते. त्यामध्ये इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थ्यांनी आमदार हंबर्डे यांना प्रश्‍न विचारून शंकांचे निरसन केले. त्यामध्ये ‘आमदाराचे काय काम असते’, ‘तुम्ही लहान असताना कसे होता’, ‘तुमचा राजकीय प्रवास कसा झाला’, ‘आमदार म्हणून निवडून आल्यावर तुम्हाला कसं वाटलं’, ‘तुमच्या समोर आदर्श व्यक्ती आहे का?’, ‘तुम्ही आमच्या शाळेचे विद्यार्थी आहात, तेव्हा आमच्यासाठी तुम्ही काय करणार?’ अशा असंख्य प्रश्‍नांना आमदार मोहन हंबर्डे यांनी दिलखुलासपणे उत्तरे दिलीत. शाळेमध्ये मिळते कृतीतून शिक्षण

विष्णुपुरी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा आहे. जिल्ह्यामध्ये केवळ चारच शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत. त्यापैकीच एक ही शाळा. त्यामुळे खासगी संस्थांमध्ये ज्याप्रमाणे शिक्षण मिळते, त्याहीपेक्षा अधिक चांगले शिक्षण या शाळांमध्ये दिले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना केंद्रित ठेवून, प्रत्यक्ष कृतीतून या शाळांत अभ्यासाचे धडे दिले जातात. मोहन हंबर्डे आमदार झाल्यानंतर त्यांचा विष्णुपुरी ग्रामस्थांनी शनिवारी जाहीर सत्कार केला. आमदार हंबर्डे यांचे जिल्हा परिषद हायस्कूल विष्णूपुरी येथे दहावीपर्यंतचे शिक्षण झाले आहे. त्यामुळे याच शाळेमध्ये सत्काराचे आयोजन केले होते. यावेळी धारोजीराव हंबर्डे, विष्णुपुरीचे सरपंच विलास हंबर्डे, शिक्षण समितीचे उपाध्यक्ष साहेबराव हंबर्डे, उपसरपंच अनिल हंबर्डे आदी उपस्थित होते.



‘या’ शाळेने खुप मोठ्ठ केलं

नांदेड ः विष्णुपुरीच्या ग्रामस्थांनी आमदार मोहन हंबर्डे यांचा सपत्निक जाहीर सत्कार केला.

ज्या मातीने आपल्याला घडवलं...ज्या शाळेत आपण लहानाचे मोठे झालो...आयुष्य जगण्याचे तंत्र मंत्र दिले.. त्याच शाळेत भूमीत पुन्हा एकदा त्याच सवंगड्यांसह एक डाव पुन्हा मांडण्याची संधी मिळाली. शाळेचे दिवस संपले की, प्रत्येकजण आपापल्या करिअरसाठी वेगवेगळ्या क्षेत्राकडे धाव घेतो. परंतु ज्या शाळेमध्ये आपण शिकलो, लहानाचे मोठे झालो त्या शाळेत आपला आमदार म्हणून सत्कार व्हावा यापेक्षा मोठी बाब काय असू शकते. घरची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गरिबीची असल्याने गावातल्या शाळेत शिकलो. या शाळेनेही जेवढं ज्ञान दिलं, तेवढं तेवढं लाखो रुपये खर्च करूनही मिळाले नसते. आज त्याच शाळेत आमदार म्हणून निवड झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी माझा सपत्निक सत्कार केला, ही माझ्यासाठी अविस्मरणीय क्षण असल्याचे मोहन हंबर्डे यांनी सांगितले.



शाळेला १० लाखाची मदत

नांदेड ः जिल्हा परिषद हायस्कूल विष्णुपुरीत झालेल्या जाहीर सत्कारामध्ये आमदार मोहन हंबर्डे यांनी शाळेला १० लाख रुपयांचा विकास निधीचा धनादेश शालेय व्यवस्थापन समितीला दिला.

जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणारा विद्यार्थी हा ग्रामीण भागातील असतो. त्याची आर्थिक परिस्थित बिकट असते. खासगी शाळेत हे विद्यार्थी शिकू शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बळकटी देण्याची गरज आहे. या भावनेतूनच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, भौतिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून शाळेला १० लाख रुपयाचा निधी जाहीर सत्काराच्या निमित्ताने आमदार मोहन हंबर्डे यांनी दिला आहे.

