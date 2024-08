Beed Water Crisis : बीडकरांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी घोषणा हव्यातच पण मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा मुहूर्तच टळताेय

Announcements to solve water crisis of beed meeting with dcm in Mumbai being postponed politics sakal

दत्ता देशमुख बीड : बीडकरांना पाण्यासाठी शासन, प्रशासनासह पुढारीही झुलवत आहेत. ऐन पावसाळ्यातही बीडकरांच्या घशाला कोरड असताना पाण्यासाठी आवश्‍यक वीजभाराचा ‘प्रश्‍न’ लवकरच सुटण्याच्या नेत्यांची आश्‍वासने हवेत आणि घोषणा पाण्यात विरत आहेत. Loading content, please wait...