Beed: गाय-म्हैस नाही, तरीही दुधाचा महापूर कसा? ; आष्टी तालुक्यात दुधाच्या नावे पसरतेय ‘पांढरे विष’; भेसळमाफिया मोकाटच

आष्टी: दावणीला साधी एक गाय किंवा म्हैसदेखील बांधलेली नाही, गोठ्यात चारा-पाण्याचा पत्ता नाही; तरीही संकलन केंद्रांवर दररोज शेकडो लिटर दुधाचा महापूर वाहत आहे! ऐकायला थोडे आश्चर्य वाटेल, पण हेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याचे आजचे धक्कादायक आणि तितकेच संतापजनक वास्तव आहे. तालुक्यात सध्या सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी थेट खेळणारा एक भयंकर गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. .येथे शुद्ध दुधाच्या नावाखाली पांढरे विष विकले जात असून, दररोज हजारो लिटर भेसळयुक्त दूध थेट बाजारात आणले जात आहे. सर्वांत दुर्दैवी बाब म्हणजे, नागरिकांच्या जिवाशी चाललेल्या या खेळाकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. कारवाईच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री थातूरमातूर सोपस्कार पार पाडले जात असल्याने, या काळ्या बाजाराचे मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी मात्र मोकाट फिरत आहेत..आष्टी तालुक्यात दूध संकलनाच्या नावाखाली एक मोठी संघटित साखळी कार्यरत आहे. हे दूध नसून त्यात घातक रसायने, युरिया, कॉस्टिक सोडा, निकृष्ट डिटर्जंट पावडर आणि पाण्याचा बेसुमार वापर करून कृत्रिमरीत्या केमिकलयुक्त दूध बनवले जाते. नागरिकांचा रोष वाढल्यावर अधिकारी केवळ देखाव्यासाठी येतात, नमुने प्रयोगशाळेत पाठवतात; मात्र पुढे त्या अहवालाचे काय होते, हे नेहमीच संशयास्पदरीत्या गुलदस्त्यात राहते. नमुने तपासणीत होणारी संभाव्य तडजोड थांबवण्यासाठी प्रशासनाने आता ऑन दि स्पॉट दूध तपासणी करणारी अद्ययावत यंत्रणा सोबत ठेवणे काळाची गरज बनली आहे..धाडीच्या दिवशीच दूध संकलन घटते कसे?एरवी ज्या संकलन केंद्रांवर दररोज हजारो लिटर दुधाची आवक असते, नेमक्या ज्या दिवशी अन्न व औषध प्रशासनाची धाड असते, त्याच दिवशी दुधाचे प्रमाण अचानक निम्म्याहून अधिक घटते! हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. प्रशासनाने या केंद्रांवर दररोज जमा होणारे दूध आणि कारवायांनंतर घटलेली आवक याच्या नोंदी तपासल्यास भेसळीचे हे कोट्यवधींचे रॅकेट सहज उघडकीस येऊ शकते..ऑन दि स्पॉट तपासणीची आग्रही मागणीनमुने घेऊन ते लॅबमध्ये पाठवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे कारवाईसाठी येणाऱ्या पथकाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागेवरच भेसळ ओळखणारी यंत्रणा वापरणे अनिवार्य करावे. जागेवरच दुधाचे सत्य समोर आल्यास थातूरमातूर कारवायांना आळा बसेल आणि थेट गुन्हे दाखल करून या पांढऱ्या विषाच्या धंद्याला कायमचा लगाम बसेल.."संयुक्त पथकाकडून जिल्ह्यासह आष्टी तालुक्यातील दूध संकलन केंद्रांना भेटी देऊन संशयित नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. संशयित दुधाची ऑन दि स्पॉट काही तपासणी करणारी यंत्रणाही सोबत ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार कारवाई सुरूच राहणार आहे."- अजय गाडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.