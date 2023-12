Chhatrapati Sambhaji Nagar : पेपरला आले पण बैठक क्रमांक मिळेना!

ambedkar marathwada university masters degree exam issue seat no students give exam at laboratory allegation of taking paper early esakal

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या परीक्षेदरम्यान विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर गेले खरे; मात्र, त्यांच्यासाठी पेपरचा वेळ होऊन गेल्यानंतरही दिलेल्या हॉलमध्ये त्यांचा परीक्षा क्रमांकच नव्हता, त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना चक्क प्रयोगशाळेत बसवून रॅंडम परीक्षा क्रमांक देत परीक्षा घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, वेळेच्या अर्धा ते पाऊण तासापूर्वीच पेपर घेतल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. ही घटना २० डिसेंबरला दुपारी अडीचदरम्यान मौलाना आझाद महाविद्यालयात घडल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात माहिती घेतली असता, ‘विद्यापीठाने मात्र हाताची घडी तोंडावर बोट’ अशी भूमिका घेतली. विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर परीक्षांना सुरूवात झाली असून बुधवारी (ता.२०) जीवशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र विषयाचा पेपर होता. विशेष म्हणजे, विद्यापीठाने बऱ्याच दिवसांपूर्वी परीक्षांचे नियोजन केलेले होते. असे असतानाही, एका खासगी महाविद्यालयासह, शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालयाच्या ७० हून अधिक विद्यार्थ्यांना मौलाना आझाद महाविद्यालय येथे मिळालेल्या परीक्षा सेंटरवर पेपरचा वेळ होऊन गेल्यानंतरही महाविद्यालयाच्या हॉलमध्ये त्यांचा बैठक क्रमांक सापडला नाही, त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. दोन ते पाच ही पेपरची वेळ होती, मात्र अडीच पावणे तीन वाजेपर्यंत पेपर मिळाला नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. शेवटी कस्टोडियनने रॅंडम बैठक क्रमांक देत जीवशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत पेपर घेतल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. क्षमतेपेक्षा दोनशेवर विद्यार्थी अधिक असल्याने हा गोंधळ उडाल्याचे सांगण्यात आले. विद्यापीठाचे पथक होते कुठे? अचानक विद्यार्थी संख्या वाढल्याने विद्यापीठाच्या पथकाने मौलाना आझाद केंद्रावर धाव का घेतली नाही? तिथे विद्यापीठाचे अधिकृत अधिकारी म्हणून गेलेल्यांना पेपरची सुरवात होईपर्यंत तरी का थांबता आले नाही? गोंधळ झाला त्यावेळी विद्यापीठाचे पथक कुठे होते? यासंदर्भात परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या डॉ. भारती गवळी यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. परीक्षांचे नियोजन बरेच दिवस अगोदर केलेले होते. असा प्रकार व्हायला नको होता. मी अमरावतीला असल्याने नेमका काय प्रकार झाला हे माहिती झाले नाही. मात्र परीक्षा विभागाकडे चौकशी करण्यात येईल. — डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू. शासकीय कला, विज्ञान महाविद्यालयात नॅक टीम येणार असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून अचानक आमच्या महाविद्यालयात पाठविण्यात आले. जवळपास एकूण दोनशे विद्यार्थी अचानक वाढल्याने गोंधळ झाला. मात्र, प्रत्येक विद्यार्थ्याला पेपरचा पूर्ण वेळ दिला होता. अचानक व्यवस्था करण्याचे आम्हाला सांगितल्यानंतर आमचा कॅम्पस मोठा असल्याने आम्ही तत्काळ बैठक व्यवस्था केली, मात्र दोनशेवर विद्यार्थी वाढले होते. — डॉ. मझहर फारुखी, प्राचार्य, मौलाना आझाद महाविद्यालय.