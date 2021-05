दिलासा! बीडमध्ये नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त अधिक

बीड : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या (Corona Virus Infection) दुसऱ्या लाटेत मागच्या काळात रोज आढळणाऱ्या रुग्णसंख्येचा दीड हजारांचा आकडा घटत गुरुवारी (ता.१३) हजारांच्या घरात आला. विशेष म्हणजे तपासणीच्या तुलनेत रुग्ण आढळण्याचे शेकडा प्रमाणही घटले आहे. आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे गुरुवारी नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्तांचा आकडा तीनशेंनी कमी होता.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेला पाच मार्चपासून जिल्ह्यात (Beed) सुरुवात झाली. रोज आढळणाऱ्या रुग्णांच्या संख्या वाढत जाऊन अगदी दीड हजारांच्या पुढे गेली. परिणामी सक्रिय रुग्णांची संख्या १३ हजारांच्या घरात जाऊन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्याही साडेसहा हजारांच्या पुढे पोचली आहे. प्रशासनाकडून तारेवरची कसरत करत ऑक्सिजन (Oxygen), रेमडेसिविर (Remdesivir Injection), बेडची व्यवस्था केली गेली आहे. (Beed Corona Updates Above Three Hundred People Cured From Covid)

काही सामाजिक संस्था व राजकीय नेत्यांनी सुरु केलेल्या कोविड सेंटरमुळेही मोठा आधार झाला आहे. दरम्यान, मागच्या पाच दिवसांपासून रोज आढळणाऱ्या रुग्णसंख्येत हळुहळु घट होताना दिसली. दोन दिवस साडेतेराशेंवर आलेली रुग्णसंख्या दोन दिवस साडेबाराशेंच्या घरात होती. तपासणीचे आकडे चार हजारांच्या पुढेच होते. गुरुवारी हाती आलेल्या अहवालांतही चार हजार २८३ लोकांच्या तपासणी अहवालात १०१५ रुग्ण आढळले. तर, ३२३८ लोकांच्या तपासणीचे अहवाल निगेटीव्ह आले. म्हणजेच जुन्या आकड्यांत साडेपाचशेंनी घट दिसली. तर, तपासणीतले पुर्वीचे ३० टक्क्यांच्या पुढे गेलेले शेकडा प्रमाणही २५ टक्क्यांच्या घरात आले. गुरुवारी १३१७ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. दरम्यान, जिल्ह्याची रुग्णसंख्या ७१ हजार २६३ झाली असून आतापर्यंत ५७ हजार ३०९ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. सध्या सक्रिय रुग्णांची संख्या १२ हजार ६२० असून ५४०७ रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. तर, ४६८ रुग्ण बाहेर जिल्ह्यात उपचार घेत असून ६७४५ रूग्णांवर जिल्ह्यातील विविध कोविड रुग्णालये, कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरु आहेत.

१८ मृत्यूंची नोंद

दरम्यान, गुरुवारी १८ नवीन मृत्यूंची नोंद झाली. जिल्ह्यात आतापर्यंत जिल्ह्यातील १३२२ कोरोनारुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली. चार दिवसांत जुन्या १४१ मृत्यूंची नोंद झाली.