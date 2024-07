Assembly Election 2024 : विधानसभा-२०२४ निवडणुकीसाठी ‘पश्चिम’वरून काँग्रेस-शिवसेनेत धुसफूस!

dispute before the allocation of seats for Aurangabad Assembly West Constituency election 2024 Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - परवेज खान छत्रपती संभाजीनगर : आगामी विधानसभा-२०२४ निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी रणशिंग फुंकले असून बैठकांचा जोर वाढला आहे. औरंगाबाद विधानसभेच्या पश्चिम मतदारसंघातील उमेदवारीवरून काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने ‘हा आमचाच मतदारसंघ’ असल्याचा दावा केला आहे. त्यावरून शिवसेना, काँग्रेसमध्ये तिकीट वाटपापूर्वीच धुसफूस सुरू झाली आहे. पश्चिम मतदारसंघात २००९ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रभान पारखे यांनी संजय शिरसाट यांना चांगलीच फाइट दिली होती. मात्र, २००९ पासून ते २०१९ पर्यंत याच मतदारसंघातून संजय शिरसाट यांनी हॅटट्रिक केली. पश्चिम मतदारसंघातील मतदारांनी शिवसेनेला आतापर्यंत भरभरून मते दिली. आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. शिवसेनेत फाटाफूट झाली असून शिरसाट शिंदे गटात गेले. दरम्यान, भाजपचे माजी महापौर राजू शिंदे यांनी शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केला. शिंदे पश्चिम मतदारसंघातून लढण्यास इच्छुक असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आक्रमक झाले. पश्चिम मतदारसंघातून काँग्रेस नेहमी निवडणूक लढते. त्यामुळे हा मतदारसंघ महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला आला पाहिजे. यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे इच्छा व्यक्त केली. हा मतदारसंघ मित्रपक्षाला सोडता कामा नये, अशीही मागणी केली. काँग्रेसमध्ये विधानसभेसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज भरून घेण्याचे काम सुरू आहे. १० ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. पश्चिम मतदारसंघात ११, मध्य मतदारसंघात आठ, तर पूर्व मतदारसंघात एकाच उमेदवाराने अर्ज घेतला आहे. पश्चिम मतदारसंघ वर्ष २००९ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रभान पारखे यांनी ४३ हजार ७९७ मतदान घेतले होते. तर, संजय शिरसाट यांनी ५८ हजार ८ मते घेऊन विजय मिळवला होता. पारखे यांना थोड्या मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. वर्ष २०१४ मध्ये भाजपचे मधुकर सावंत यांनी अपक्ष लढून ५४ हजार ३५५ मते घेऊन शिरसाट यांना कडवी झुंज दिली होती. शिरसाट यांना ६१ हजार २८२ मते मिळाली होती. २०१९ मध्ये भाजपचे शिंदे यांनी शिरसाट यांच्याविरुद्ध अपक्ष निवडणूक लढवून ४३ हजार ३४७ मते मिळवली. तेव्हा शिरसाट यांना ८३ हजार ७९२ मते मिळाली होती. शिरसाट ठाकरे गटात गेल्यामुळे या मतदारसंघात उमेदवारीसाठी राजू शिंदे यांनी भाजपला रामराम ठोकत ठाकरे गटात प्रवेश केला. ते पश्चिम मतदारसंघातून लढण्यास इच्छुक आहेत. दरम्यान ‘पश्चिम मतदारसंघ शिवसेनेला सोडू नका. हा काँग्रेसचा मतदारसंघ आहे’, अशी मागणी स्थानिक नेत्यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे केली. जागा वाटपात हा मतदारसंघ कुणाच्या वाट्याला जातो? यावर बरेच काही अवलंबून आहे. यांनी घेतली उमेदवारी डॉ. जितेंद्र देहाडे, डॉ. प्रा. अरुण शिरसाठ, विजय सरवदे, महेंद्र रमंडवाल यांच्यासह इतर सात नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज घेतला आहे. पश्चिम मतदारसंघ शिवसेनेचाच आहे. तेथे तीन टर्म शिवसेनेचाच उमेदवार निवडून येतो. विद्यमान आमदार शिंदे गटात गेले. परंतु, हा मतदारसंघ शिवसेनेचाच आहे. मतदारसंघासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील. महाविकास आघाडीचे नेते त्यावर निर्णय घेतील, ते आम्हाला मान्य राहील. — राजू शिंदे, शिवसेना नेते (उबाठा) पश्चिम मतदारसंघ काँग्रेसचा आहे. मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पक्षश्रेष्ठींकडे उमेदवारी मागितली आहे. शेवटी पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील. — डॉ. जितेंद्र देहाडे, प्रदेश जन. सेक्रेटरी काँग्रेस राजू शिंदे भाजपमधून आता शिवसेनेत आले. त्यांना जर शिवसेनेतून उमेदवारी मिळाली तर आमचा विरोध राहील. पश्चिम मतदारसंघ काँग्रेसचा मतदारसंघ आहे. मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. — डॉ. प्रा. अरुण शिरसाट