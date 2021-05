जालन्यात म्युकर मायकोसिसचा पहिला बळी, आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात साधी नोंदही नाही

जालना : जिल्ह्यात (Jalna) कोरोना संसर्ग (Corona Infection) झपाट्याने वाढत असताना आता म्युकर मायकोसिसच्या रूग्णांची भर पडली आहे. त्यात रविवारी (ता.१६) म्युकर मायकोसिसमुळे (Mucormycosis) एका रुग्णाचा शहरातील खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील म्युकर मायकोसिसचे किती रूग्ण आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) जिल्ह्यात याबाबत साधी नोंद ही आरोग्य यंत्रणेकडे नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात लॉकडाउन (Lock Down) लागू असताना कोरोनाची सखाळी ब्रेक होण्यास तयार नाही. आजघडीला जिल्ह्यात आठशे ते नऊशे कोरोना रूग्ण रोज आढळून येत आहेत. (First Mucormycosis Patient Died In Jalna, No Single Number Registered)

त्यात म्युकर मायकोसिसचे रूग्ण ही आढळण्यास सुरूवात झाली आहे. रविवारी (ता.१५) शहरातील एका खासगी रूग्णालयात म्युकर मायकोसिसमुळे जालना तालुक्यातील बाजीउम्रद तांडा येथील एक रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. याला जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे कोरोना पाठोपाठ आता म्युकर मायकोसिसमुळे चिंतेत भर पडली आहे. दरम्यान जिल्ह्यात म्युकर मायकोसिसचा रूग्ण औरंगाबाद येथील घाटी रूग्णालयात रेफर केला आहे. मात्र, शहरातील खासगी रुग्णालयात म्युकर मायकोसिसच्या सुमारे १२ ते १३ रूग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे बोले जात आहे. परंतु, जिल्हा आरोग्य यंत्रणेकडे जिल्ह्यात किती म्युकर मायकोसिसचे रूग्ण आहेत, याची नोंद नसल्याचे चित्र आहे.