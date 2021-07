फुलंब्री-सिल्लोड रस्त्यावर वाहनांची धडक, एक जण जागीच ठार

By

फुलंब्री (जि.औरंगाबाद) : फुलंब्री- सिल्लोड रस्त्यावरील पाल फाट्यानजीक स्कुटी व कारचा अपघात झाला. यात एक जण जागीच ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२३) सायंकाळी साडेसहा वाजता घडली आहे. या अपघाताची फुलंब्री (Phulambri) पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. गणेश विठ्ठल काटकर (वय २४, रा.खामगाव, ता.फुलंब्री) असे या अपघातात ठार झालेल्या स्कुटी चालकाचे नाव आहे. या बाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, कार (एचएच -१४बीआर ५५९७) व स्कुटी यांच्यात (Accident In Aurangabad) पाल फाट्याजवळ समोरासमोर धडक झाली. यामध्ये स्कुटी चालक गणेश काटकर यांना जबर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.(man died in acciden on phulambri sillod road aurangabad accident news glp88)

सदर अपघाताची माहिती मिळताच फुलंब्री येथील महात्मा फुले रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यानी त्यास फुलंब्री येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी फुलंब्री पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बाबासाहेब कांबळे यांनी घटनास्थळी जाऊन वाहतुक सुरळीत केली‌.