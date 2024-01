Maratha Reservation : पाच दिवस बाकी, आरक्षणावर निर्णय घ्या अन्यथा मुंबईला जाणारच; मनोज जरांगे

manoj jarange and bacchu kadu discussion five days to go mumbai protest maratha reservation Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Maratha Reservation Case : कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत अशा सर्वांना २० जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र वाटप करावे, शासनाच्या हातात आत फक्त पाच दिवस शिल्लक आहेत. वीस जानेवारीच्या आत आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा ठरल्याप्रमाणे आंदोलनासाठी मराठा समाज मुंबईला जाणार आहे, असे मनोज जरांगे यांनी सोमवारी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे स्पष्ट केले. दरम्यान शासन व मनोज जरांगे यांच्यात समन्वयासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी जरांगेंशी दोन तास चर्चा केली. आमदार कडू सकाळी सहाला या गावात दाखल झाले होते. ते म्हणाले, ‘शासन व जरांगे यांच्यात मध्यस्थीचा प्रयत्न करत आहे. शासनाचे शिष्टमंडळ येणार की नाही याबाबत मला माहिती नाही. मी एक आंदोलक म्हणून आलो आहे. सगेसोयरे या शब्दाचा खेळ सुरू आहे. यात मार्ग निघेल, अशी आशा आहे. तीर्थस्थान व शासकीय नोंदी ग्राह्य धरण्यात येत आहेत. याबाबत जरांगेंसोबत सविस्तर चर्चा झालेली आहे. मी त्यांच्या पायी आंदोलनात सहभागी होणार आहे’. प्रमाणपत्रे वाटपाला गती द्या सरकारने आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घ्यायला पाहिजे. कुणबी नोंदी मिळाल्या, अशांना २० जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र द्यावे, नातेवाईक व सगेसोयरे पुरावा म्हणून उपलब्ध झाल्यास कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अर्ज दाखल केल्यावर त्वरित प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, त्यासाठी गावागावांत शिबिरे ,अभियान राबवावे, शपथपत्रासाठी शासकीय मुद्रांक खरेदी करायला लावू नये आदी मागण्या जरांगे यांनी केल्या. ‘चालायला लागलो तर कोणीही रोखू शकत नाही’ आंदोलनासाठी मुंबईला जाण्याची तयारी झाली आहे. एकदा चालायला लागलो तर आम्हाला कोणाच रोखू शकणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. सामर्थ्य प्रतिष्ठानच्या सामर्थ्य प्रिमिअर लीगचे सोमवारी जरांगे यांच्या हस्ते उद्‍घाटन झाले. त्यावेळी माध्यमांशी ते बोलत होते. तीन लाख सुद्धा मराठा समाजबांधव मुंबईत दाखल होणार नाहीत, अशी टीका मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना जरांगे म्हणाले, ‘भुजबळ यांना कळत नाही. त्यांना हिशेब कळला असता तर एवढे खाल्ले नसते. घरातील लोकांना अडचणीत आणले नसते. त्यांच्यामुळे सर्व लोक अडचणीत आहेत. त्यांनी मुंबईत किती मराठे येतील, याचा हिशोब करू नये. मराठ्यांच्या हिशेबात भुजबळांची हयात निघून जाईल’. जरांगेंकडून मुंबईचे नियोजन जाहीर मराठा समाजाला वीस जानेवारीच्या आत आरक्षण मिळाले नाही तर मुंबईला आंदोलन करण्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच दिला होता. अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे सोमवारी जरांगे यांनी मुंबईकडे जाण्याबाबतचे नियोजन जाहीर केली. जरांगे म्हणाले, ‘आरक्षण लढाई अंतिम टप्प्यात आहे. मराठा समाजातील सर्वांनी मुंबईला यावे. आरक्षण वारीला पाठिंबा देण्यासाठी महिलांनी ठिकठिकाणी उपस्थित राहावे. मुंबई येथे आंदोलकांना त्रास झाला तर महिलांनी आमदार, मंत्र्यांच्या घरांना शांततेत घेराव घालावा. मराठवाड्यातील बांधवांनी अंतरवाली सराटी येथे यावे. अन्य जिल्ह्यांत त्या-त्या भागात वारी आल्यावर समाजबांधवांनी सहभागी व्हावे. प्रति दिवस ९० ते १०० किलोमीटरचा प्रवास करायचा आहे. शासनाने वारीला परवानगी दिली नाही तरी जाणार. प्रवासादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहील. लोकांसाठी रस्त्याची शासनाने पर्यायी व्यवस्था करावी’. असे आहे मुंबई वारीचे नियोजन २० जानेवारी ः अंतरवाली सराटी येथून सकाळी नऊला पायी - वाहन वारीचे उद्‍घाटन. कोळेगाव (ता.गेवराई) येथे दुपारचे जेवण, मातोरी (ता.शिरूर, जि.बीड) येथे मुक्काम. २१ जानेवारी ः मातोरी ते करंजी घाट, बारा बाभळी प्रवास, तनपुरवाडी (ता.पाथर्डी) येथे दुपारी जेवण, करंजी घाटात मुक्काम. २२ जानेवारी ः बाराबाभळी ते रांजणगाव प्रवास, सुपा येथे दुपारी जेवण, रांजणगाव येथे मुक्काम. २३ जानेवारी ः रांजणगाव ते चंदन नगर, खराडी, येरवडा, वाघोली, पुणे प्रवास, कोरेगाव भीमा येथे दुपारी जेवण, चंदननगर, खराडी (पुणे) येथे मुक्काम. २४ जानेवारी ः खराडी बायपास ते लोणावळा प्रवास, तळेगाव पिंपरी (चिंचवड) येथे दुपारी जेवण, लोणावळा येथे मुक्काम. २५ जानेवारी ः लोणावळा ते वाशी प्रवास, पनवेल (नवी मुंबई) येथे दुपारी जेवण, वाशी येथे मुक्काम. २६ जानेवारी ः मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणास सुरवात.