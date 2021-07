'मेसा'चे इंग्रजी शाळांच्या विविध मागण्यासाठी अनोखे आंदोलन

By

औरंगाबाद : येथील विभागीय आयुक्तालयासमोर आज मंगळवारी (ता.२७) विविध इंग्रजी शाळा संघटनेच्या (मेसा) (Maharashtra English Schools Association) वतीने वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. अनेक वेळा राज्यातील विविध इंग्रजी शाळा संघटनांनी मोर्चे आंदोलने करूनही शासनाकडे इंग्रजी शाळांचा (Aurangabad) मागण्या प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे नाटक सादर करुन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की आरटीई प्रतिपूर्तीची थकित रक्कम मिळावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पालकांनी शाळेचे शुल्क भरण्याबाबत शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, विना टी.सी. प्रवेश परिपत्रक रद्द करा, शाळा इमारतीस वीजबिल व मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देऊन कोरोनाकाळातील 100 टक्के माफ करा, स्कूलबस टॅक्स रद्द करावा, सवलत देऊनही वर्षभर शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्याचा प्रवेश रद्द करून शाळांना कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत शासन अध्यादेश काढावा, शाळेशी संबध नसलेल्या व्यक्तींना शाळा प्रवेशबंदी करुन सरंक्षण कायदा करावा, आरटीई प्रतिपूर्ती रक्कम शाळेच्या शुल्का प्रमाणे व कायद्यानुसार वर्षातून दोन टप्प्यात विनाअट मिळावी, आरटीईअंतर्गत मोफत शिक्षण नर्सरी ते इयत्ता १२ वीपर्यंत करावे. यासह इतर मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यांसाठी मंगळवारी औरंगाबादेत 'म्हसनात नेऊ नका' या नाटकातील यमदुत व इतर पात्राची रंग व वेशभुषा करून आंदोलन करण्यात आले.(mesa agitation for english schools various demands in aurangabad glp88)

या प्रसंगी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर (IAS Sunil Kendrekar) यांना मेसा इंग्रजी शाळा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे - हस्तेकर , सरचिटणीस प्रविण आव्हाळे, उपाध्यक्ष नागेश जोशी, हनुमान भोंडवे जिल्हाध्यक्ष-रत्नाकर फाळके, जिल्हा सचिव- विश्वासराव दाभाडे, राजेश लिंबेकर, शहराध्यक्ष-सुनिल मगर , सचिन पवार, संतोष सोनवणे, माहिला प्रमुख मोनाली महालपूरे, सुरेखा माने आदींचा उपस्थित होते. लवकरात-लवकर शासनाने इंग्रजी शाळांच्या मागण्या मान्य न केल्यास राज्यातील सर्व इंग्रजी शाळा बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा आज मेसा, मेस्को, इसा, मेस्टा ( एफ ) इंग्लिश मिडियम स्कूल संघटना, आरटीई फौन्डेशन आदी संघटनांनी दिला आहे.