Chhatrapati Sambhaji Nagar : चला, आपणच निवडूया आपला ‘शहर पक्षी’

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : मोर हा भारताचा राष्ट्रीय तर हरियाल महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. आता आपल्याला आपल्या छत्रपती संभाजीनगर शहराचा पक्षी निवडायचा आहे. त्यासाठी ‘सकाळ’, एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाउंडेशन आणि एज्युकेशनल अकादमी व निसर्ग मित्र मंडळाच्यावतीने शहरवासीयांना ता. २१ ते २८ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन मत नोंदविता येणार आहे. या उपक्रमात पाच स्थानिक पक्ष्यांपैकी एकाला मत देता येईल. ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो आपला ‘शहर पक्षी’ (सिटी बर्ड) ठरणार आहे. राज्यात हजारो प्रजातींचे पक्षी आणि प्राणी मुक्तविहार करताना आपणास दिसतात. काही परदेशी पक्षीही येतात. निवडून आलेल्या पक्ष्याच्या नावाने शहराची ओळख व्हावी, यासाठी हा आगळावेगळा उपक्रम राबविला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या ‘शहर पक्षी निवडणूक-२०२४’ साठी राखी धनेश, सुभग, चीरक, भारद्वाज आणि हळद्या हे पाच पक्षी ‘उमेदवार’ आहेत. या पाचपैकी आपल्या आवडत्या पक्षाला शहरवासीयांना मत देता येणार आहे. इथे करा निवड या उपक्रमात शहरातील सर्व नागरिकांना मत नोंदविता येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी https://forms.gle/99i5GyUU6xHFyo3GA या लिंकवरील गुगल फॉर्म ओपन करावा. या फॉर्मवर असलेल्या पाचपैकी एका पक्षाची माहिती आणि फोटो पाहून फक्त एकास मत द्यावे. एका व्यक्तीला केवळ एकच मत देता येणार आहे. हा उपक्रम शहरातील पक्षीतज्ज्ञ डॉ. दिलीप यार्दी, महाराष्ट्र पक्षी मित्र संघटनेचे किशोर गठडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. अभय कुलकर्णी, स्वरदा जोशी, श्रीनंद जोशी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेत आहेत. अधिक माहितीसाठी एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च फाउंडेशन आणि एज्युकेशनल अकादमीचे कुणाल विभांडिक यांच्याशी ७२७६८९५९१९ संपर्क साधावा. असे आहेत उमेदवार १) राखी धनेश, शिंगचोच्या (Indian Grey Hornbill) ओळख - तपकिरी करड्या रंगाचा, चोच मोठ्या आकाराची आणि चोचीवर एक वैशिष्ट्यपूर्ण उंचवटा, निमुळती होत गेलेली लांब शेपटी. वैशिष्ट्य - निसर्गातील फळे खाऊन हा पक्षी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणाचे काम करतो. २) सुभग (Common Iora) ओळख - काळ्या पिवळ्या रंगाचा, पंखावर दोन सफेदरंगी दंडरेषा असलेला चिमणीपेक्षा किंचित मोठा पक्षी. वैशिष्ट्य - पानांमध्ये बसलेले कीटक शोधतो आणि खातो, अत्यंत मंजूळ आवाजात शिट्ट्या वाजवतो. ३) चीरक (Indian Robin) ओळख - शहरात प्रत्येकाच्या घरात दिसणारा निळसर काळ्या रंगाचा पक्षी, पंखावर सफेद रंगाचा धब्बा, शेपटीच्या मुळाखाली लाल रंगाची पिसे असतात. वैशिष्ट्य - आपली शेपटी हळुवार खाली-वर करत किडे पकडत असतो. ४) भारद्वाज (Greater Coucal) ओळख - चमकदार काळ्या रंगाचा पक्षी, गडद तपकिरी रंगाचे पंख, लालबुंद डोळा आणि काळ्या रंगाची लांबरुंद शेपटी. वैशिष्ट्य - घराच्या कंपाउंडवरून चालत जाणारा मोठे कीटक, सुरवंट, गोगलगायी खातो. वैशिष्ट्यपूर्ण घुमणारा आवाज. ५) हळद्या (Golden Oriole) ओळख - चमकदार सोनेरी पिवळा रंग, पंख आणि शेपटीवरही काळ्या रंगछटा, हिरवट रंगाची झाक. वैशिष्ट्य - झाडाझुडुपातून वावरणारा हा पक्षी वड, पिंपळ, बोरं खातो. फुलांमधील मकरंदही पितो