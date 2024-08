‘रयत’मध्ये पाच महिन्यंपूर्वी निवड होऊनही नियुक्ती न मिळाल्याने बालकांना घेऊन भावी शिक्षकांचा रस्त्यावर मुक्काम

teachers on streets with children not been appointed in Rayat despite being selected education sakal

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात पवित्र पोर्टलमधून ११ हजार ८५ उमेदवारांची रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळांत विनामुलाखत निवड झाली खरी, मात्र मागील चार ते पाच महिन्यांपासून न्यायालयीन प्रकरणाचे कारण समोर करत या भावी शिक्षकांना 'रयत'ने रुजू करून घेतलेच नाही.