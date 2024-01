Anganwadi Workers Protest : कामावर हजर झाल्यास चोप! संपकर्त्या संघटनेकडून अंगणवाडी सेविकांना दम

threat to anganwadi worker if they present at anganwadi chhatrapati sambhajinagar sakal

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस विविध मागण्यांसाठी ३ डिसेंबरपासून संपावर आहेत. संपाला महिना झाला तरी तोडगा निघालेला नाही. जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी यांनी अंगणवाडी सेविकांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने ज्या महिला कामावर हजर होतील त्यांना चोप दिला जाईल, असा दम मेसेजद्वारे दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३ हजार ४२४ अंगणवाड्या; तर ७८१ मिनी अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी ३ हजार ३७ अंगणवाडी सेविका व २ हजार ४५८ मदतनीस संपात सहभागी झाल्या आहेत. मात्र, संपात सहभागी न झालेल्या २२७ अंगणवाडी सेविका व १२४ मदतनीस असे ३५१ कर्मचारी आपले कार्य बजावण्यास तयार आहे. त्यांना संपकऱ्यांकडून धाक दाखवून धमकावण्यात येत असून, अंगणवाडीचे कुलूप उघडण्यास मज्जाव केला जात आहे. गावातील सरपंच व मदतनिसांना बालक व गरोदर मातांना पोषण आहार देण्यापासून अडवले जात आहे. त्यामुळे कुपोषणाचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणच्या अंगणवाड्या सुरू करण्यासाठी सेविका, मदतनीस तयार आहेत. त्यांना धमकावण्यात येत असल्याचे वैजापूर तालुक्यातील काही सेविका, मदतनिसांनी महिला व बाल कल्याण अधिकारी वंदना जाधव यांच्या आवाहनानंतर काम करण्यास तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्यांना अंगणवाडी उघडाल तर चोप दिला जाईल, असे मेसेजद्वारे धमकावण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ३३० अंगणवाड्या सुरू या संपानंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अनेकांना नोटिसा बजावल्यानंतर काही अंगणवाडी कर्मचारी कामावर रुजू झाल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३३० अंगणवाड्या सुरू झाल्या. ६५० ठिकाणी नियमित आहार वाटप होत आहे. हळूहळू संपकरी कामावर हजर होऊन, सर्व कामकाज पूर्ववत होईल, असा आशावाद महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या संपामुळे बालके, स्तनदामातांचे पोषण आहाराविना हाल होत आहेत. ज्यांच्यासाठी काम करतात, त्यांना कुपोषित ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे सर्वांनी कामावर हजर व्हावे. — सुवर्णा जाधव, महिला व बालकल्याण कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद