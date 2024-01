अडीच वर्षीय उद्विकच्या नावे जागतिक विक्रम

udvik karva world record of fastest answer india state and their capital in one minute Sakal

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील अडीच वर्षांच्या उद्विक करवा या चिमुकल्याने जागतिक विक्रम करत सर्वांना थक्क केले. उद्विकने एका मिनिटात भारतातील सर्व राज्यांच्या राजधान्यांची नावे सांगून नवा विक्रम केला. यापूर्वी चार वर्षांच्या मुलाने पाच मिनिटांत राज्यांच्या राजधानींची नावे सांगण्याचा विक्रम केला होता. उद्विकच्या या विक्रमाची नोंद ‘वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रेकॉर्ड’ मध्ये झाली आहे. उद्विक बन्सीलाल नगर येथे राहतो. त्याची आई कोमल करवा या इंटेरियर डिझायनर असून उद्विकचे वडील राहुल मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत. विक्रमाबद्दल नुकतेच उद्विकला प्रमाणपत्र, सन्मानचिन्ह भेट देण्यात आले. आजी सरस्वती श्रीनिवास करवा यांच्यासह अनेकांनी त्याचे अभिनंदन केले.