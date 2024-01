Chh. Sambhajinagar : अंबादास मानकापेवर आणखी एक गुन्हा; स्वतःच्याच आस्थापनांच्या नावावर चार कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज

unsecured loan of 4 cr addition of crime over ambadas mankape adarsh scam esakal

सकाळ वृत्तसेवा छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेचे आणखीन एक अपहार प्रकरण समोर आले. कॅश क्रेडिट कर्ज वाटपाच्या नावाखाली स्वतःच्याच आस्थापनांच्या खात्यात तब्बल ४ कोटी ६ लाख २२ हजार २०५ वळती करून ठेवीदारांची फसवणूक केली. याप्रकरणी विनातारण कर्ज वाटप केल्याच्या प्रकरणात अंबादास मानकापे याच्यासह १४ महिला संचालक, व्यवस्थापक अशा एकूण १९ जणांविरोधात एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. या प्रकरणी अमानउल्ला हामेदखॉन पठाण (५२) हे तक्रारदार आहेत. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा ः ते शासन नियुक्त लेखापरीक्षक पॅनलवर आहे. त्यांनी २०२२-२०२३ या वर्षाचे जिल्हा आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.चे एन-६ परिसरातील मुख्य कार्यालय आणि भारत बाजार, एपीआय कॉर्नर येथील शाखेचे लेखापरीक्षण केले. त्याचा अहवाल १६ ऑक्टोबर आणि २७ ऑक्टोबर २०२३ ला जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला होता. यात कॅश क्रेडिट कर्ज वाटपाच्या नावाखाली मानकापे आणि इतरांनी स्वतःच्याच आस्थापनांना विनातारण ४ कोटींचे कर्ज दिल्याचे समोर आले. कर्जप्रकरणात एकूण दोन कोटी ७४ लाख ५० हजार रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाची खाते उताऱ्यानुसार ३१ मार्च २०२२ वर कमी केलेली येणे रक्कम एक कोटी ३१ लाख ७२ हजार २०५ अशी एकूण चार कोटी सहा लाख २२ हजार २०५ रुपयांचा अपहार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा निरीक्षक संभाजी पवार करीत आहेत. हे आहेत संशयित आरोपी अंबादास मानकापे, अनिल अंबादास मानकापे, सुनील अंबादास मानकापे, व्यवस्थापक अशोक श्रीपतराव मुगदळ, शाखा व्यवस्थापक जगदीश सोमनाथ कुलीअप्पा, संस्थेच्या अध्यक्ष वनीता सुनील पाटील, संचालिका सविता देविदास अधाने, रेणुका किशोर मोगल, पुष्पाबाई नामदेव कचकुरे, नलिनी चंदुलाल बाहेती, सुनंदा भाऊसाहेब मोगल, सिंधू दादाराव इंगळे, वैशाली विलास चिंतामणी, शोभा शिवाजी कदम, लता अरुण टाक, शीतल दिनेश चव्हाण (या सर्व महिला संचालक आहेत). याशिवाय शाखा व्यवस्थापक हारुबाई अशोक खानापुरे, राजेंद्र भिकनराव मते, कविता प्रकाश तुपे अशी इतर संशयितांची नावे आहेत. काय आहे प्रकरण? संशयितांनी स्वतःच्याच सात आस्थापनांना विनातारण कर्ज मंजूर केले. अपहार प्रकरण १ जून २०२२ पासून सुरू झाले होते. संशयित दिवसेंदिवस फसवणूक करीतच होते. ही बाब लेखापरीक्षणातून समोर आली. विशेष म्हणजे संशयितांनी मार्च २०२३ च्या अखेरीस कर्ज खाती नवी जुनी या पद्धतीने तयार केली. त्यामुळे मुद्दल व व्याज मिळून एकूण कर्ज रक्कम मार्च २०२३ अखेरीस बोगस व्यवहार करून १ एप्रिल २०२३ ला मुद्दल वाटप केल्याचे दाखविले. असा झाला घोटाळा कोणाला - किती (रक्कम) आदर्श बिल्डर्स व डेव्हलोपर्स - एक कोटी ८५ लाख ८ हजार ६० रुपये

आदर्श ऑईल मिल - १४ लाख ९१ हजार ९४० रुपये

समृद्धी किराणा स्टोअर्स - सहा लाख रुपये

आदर्श डेअरी प्रा. लि. बाभुळगाव - १५ लाख रुपये

आदर्श ऑटो सर्व्हिसेस - २० लाख रुपये

न्यू श्रीराम इलेक्ट्रिकल - २० लाख रुपये

आदर्श ऑईल मिल - १३ लाख ५० हजार