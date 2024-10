छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : हवेत गोळ्या झाडण्याचे रील फेमस झालं अन् इंस्टावर राडा करणाऱ्या संभाजीनगरच्या राखी मुरमुरेला अटक...

young woman arrested after video of Firing a pistol goes viral : एका तरुणीचा पिस्तुलातून हवेत गोळीबार करतानाच एक व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला होता.