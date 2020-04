अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालने पडले महागात; पाच जणांविरुद्ध गुन्हा

सेलू (जि.परभणी) : करोना आणि लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर सेलू येथील उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांच्याशी हुज्जत घालणे तरुणांना चांगलेच महागात पडले आहे. या प्रकरणी चार तरुणांसह एका महिलेविरुद्ध सेलू पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता.१८) रात्री गुन्हा दाखल झाला. संचारबंदी लागू असल्याने सेलू शहरात सकाळी सात ते अकरा या वेळेत जीवनावश्यक साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांना मुभा दिलेली आहे. निर्धारित वेळ संपल्यानंतर नागरिकांनी त्यांच्या घरात राहणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने शनिवारी निर्धारित वेळ संपल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी व महसूल विभागातील कर्मचारी शहरात गस्त घालत होते. दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास सेलू ते जिंतूर रस्त्यावर मीनाक्षी टॉकीजजवळ त्यांना तीन तरुण दुचाकीवर फिरताना आढळून आले. त्यांनी तरुणांना थांबण्यास सांगितले. मात्र, त्यांनी श्रीराम कॉलनीच्या दिशेने जोरात दुचाकी पळविली. श्री. पारधी यांच्या वाहनाने दुचाकीचा पाठलाग केला. एक जण श्रीराम कॉलनीत उतरला. दोघे पारिजात कॉलनीमार्गे सेलू-सातोना रस्त्याकडे भरधाव वेगाने पुढे निघाले. हेही वाचा - दारू कारखान्यावर छापे अधिकाऱ्यांसोबत घातली हुज्जत

ध्वनिक्षेपकावरून त्यांना वारंवार थांबण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. पण ते थांबले नाहीत. थोड्या अंतरावर एका घरात त्यांनी प्रवेश केला. दरम्यान, या मुलांना तुम्ही पोलिस ठाण्यात का घेऊन का जाता, असे म्हणत मंजूताई जिजा राठोड यांनी उपविभागीय अधिकारी श्री. पारधी यांच्यासोबत हुज्जत घातली. या प्रकरणी प्रभारी नायब तहसीलदार अनंता दत्तात्रय शहाणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संचारबंदीचे उल्लंघन करणे व अन्य कलमांखाली राजेश जिजा राठोड, मंजुताई जिजा राठोड, संतोष जिजा राठोड, विशाल रमेशराव नागठाणे, पंकज नागरे या आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. औषधी विक्रेत्यास मारहाण

परभणी : लॉकडाउन दरम्यान, गळ्यात अत्यावश्यक सेवेचा पास असतानाही औषधी विक्रेत्यास पोलिसांनी काठीने मारहाण केल्याचा आरोप करत जिल्हा केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट संघटनेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

लॉकडाउन दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा म्हणून वैद्यकीय सेवेला सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वच औषधी विक्रेत्यांना अत्यावश्यक पास देण्यात आल्या आहेत. शनिवारी (ता.१८) सकाळी ११ वाजता न्यू संतकृपा मेडिकल स्टोअरचे मालक कमलाकर कोपनर हे दुपारच्या जेवणासाठी शनी मंदिर परिसरातील घरी जात असताना तेथील पोलिसांनी त्यांना अडवून मारहाण केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यांच्याकडे पास असतानाही मारहाण झाल्याने औषधी विक्रेत्यांत दहशत निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बाबत प्रसिद्धीपत्रक काढून विक्रेत्यांची भीती दूर करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष संजय मंत्री, सचिव सूर्यकांत हाके, सहसचिव दिलीप देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.



