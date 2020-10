सिनेस्टाईल पाठलाग करुन चोरट्यांना पकडले, चोरीची कार जप्त

बदनापूर (जालना) : चोरी केलेली कार घेऊन दोन चोरटे जालन्याहून औरंगाबादच्या दिशेने पसार झाल्याची माहिती मिळताच बदनापूर पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर लगेच पोलिसांनी महामार्गावर नाकाबंदी केली. मात्र पोलिसांना बघताच चोरट्यांनी कार सोडून धूम ठोकली. मात्र बदनापूर पोलिस व स्थानिक नागरिकांनी त्यांचा सिनेस्टाईल पाठलाग केला. धोपटेश्वर (ता. बदनापूर) शिवारातील तुरीच्या शेतात त्यांना पकडले. ही कारवाई बुधवारी (ता. सात) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास करण्यात आली. चोरीची कार घेऊन दोन चोरटे जालन्याहून औरंगाबादच्या दिशेने पळाल्याची माहिती बदनापूर पोलिसांना गुप्त बातमीदारामार्फत मिळाली. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक मारुती खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शाहूराव भिमाळे, फौजदार पूजा पाटील, पोलिस मुख्य जमादार नितीन ढिलपे, पोलिस नाईक गजानन जारवाल, पोलिस मुख्य जमादार चरणसिंग बम्हणावत, शिवाजी भगत, चालक श्री. चव्हाण, गृहरक्षक दलाचे जवान श्री. रेकनोत आणि श्री. खोकड आदींच्या पथकाने महामार्गावर नाकाबंदी करून सापळा लावला. वाहनांची तपासणी सुरू असताना कारमध्ये बसलेले दोन जण पळून जात असल्याचे दिसले. पोलिसांनी व स्थानिक नागरिकांनी त्यांचा पाठलाग सुरु केला. त्यांना धोपटेश्वर शिवारातील एका तुरीच्या शेतात गाठले. तेथे त्यांना पकडले. चौकशी केली असता त्यांनी आपले नाव अमोल बाबूराव खोतकर (वय २८ रा. पडेगाव, औरंगाबाद) आणि शेख अय्युब शेख कादर (वय ३० रा. नारेगाव, कैसर कॉलनी, औरंगाबाद) असे सांगितले. त्यांनी आणलेल्या कारचा क्रमांक, इंजीन व चेसिस क्रमांकाचा तपास केला असता कारचा क्रमांक बदललेला आढळला. तसेच कारचे मालक राहुल सरोदे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून यापूर्वी नगर येथील तोफखाना पोलिस ठाण्यात कार चोरीचा गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला आहे. दोन्ही संशयितांविरुद्ध औरंगाबाद येथील विविध पोलिस ठाण्यात वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. एकूणच दोघांची कसून चौकशी केल्यानंतर आणखी काही गुन्ह्यांची उकल होऊ शकते, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक खेडकर यांनी दिली. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक विनायक देशमुख, अप्पर पोलिस अधीक्षक समाधान पवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधीर खिरडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

