‘या’ गावची केळी सातासमुद्रापार - कोणतं आहे हे गाव, वाचा सविस्तर

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) : केळीला गरिबांचे फळ म्हणून ओळखण्यात येते. कमी किंमतीमध्ये पौष्टीक फळ मिळत असल्यामुळे गरिबांचे फळ म्हणून केळीची ओळख आहे. केळीचे पीक तालुक्यातील शेतक-यांसाठी कल्पतरू ठरली आहे. नांदेडच्या केळीने जगात आपली वेगळी छाप पाडली आहे. राज्यात जळगावनंतर नांदेड जिल्ह्यात केळीचे लागवड क्षेत्र जास्त आहे. यंदा राज्यात परतीच्या पावसाने जास्त वेळ मुक्काम केल्याने केळीची लागवडही उशिरा झाली. परिणामी पुढीलवर्षी केळीची चव जरा उशिराच चाखायला मिळण्याची शक्यता आहे. आॅक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यात केळीची लागवड तालुक्यात झाली आहे.

केळीवर प्रक्रिया करून परदेशात पाठविली जाते

इसापूर व पूर्णा प्रकल्पाचे पाणी मुबलक

जिल्ह्यातील अर्धापूर, हदगाव, मुदखेड, नांदेड, उमरी, भोकर आदी तालुक्यात इसापूर, पुर्णा प्रकल्पाचे पाणी सिंचणासाठी मिळत असल्यामुळे बागायती क्षेत्रात वाढ झाली आहे. या तालुक्यातील केळीच्या लागवडीचे भवितव्य धरणातील पाणी साठ्यावर असते. यंदा जुन ते सप्टेंबर या भर पावसाच्या काळात पाऊस झालाच नाही. त्यामुळे यंदा मृग बहारात केळीची लागवड झाली नाही. केळी लागवडीचे मृग व कांदे बहार

केळी लागवडीचे मृग व कांदे बहार असे दोन बहार घेण्यात येतात. केळी उत्पादकांची मृग बहारावर जास्त भिस्त असते. पण या लागवडीच्या काळात ना पाऊस झाला ना धरणे भरलीत. याचा परिणाम केळी लागवडीवर झाली होती. आक्टोंबर महिण्यात परतीचा दमदार पाऊस झाल्याने इसापूर ८० टक्के तर पुर्णा प्रकल्पाचे दोन धरणे शंभर टक्के भरली आहेत. परिणामी यंदा तीन महिन्यानंतर केळी लागवडीने वेग घेतला आहे.

केळीची पॅकिंग करताना कामगार

जिल्ह्यात सुमारे सहा हजार हेक्टरवर लागवड

जिल्ह्यातील केळी लागवडीचे सर्वसाधारण क्षेत्र सुमारे सहा हजार हेक्टर आहे. हे क्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कमी जास्त होते. यंदा सुमारे पाच हेक्टरवर केळीची लागवड झाली आहे. केळी काढणीचा हंगाम जुन ते आक्टोबर हा असतो. या काळात दररोज कोट्यावधी रूपयांची उलाढाल होत असते. तसेच हजारो हातांना काम मिळते. केळी काढण्यासाठी सर्वसाधारणपणे दहा ते बारा महिने लागतात. यावर्षी आक्टोबर महिण्यात लागवड झाल्याने काढणीचा हंगाम उशिरा सुरू होणार आहे. त्यामुळे केळीची चव यंदा उशिराच चाखायला मिळणार आहे. जिल्ह्यातील केळ सातासमुद्रापार

जिल्ह्यातील केळी पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदी देशात गेली आहे. जिल्ह्यात शितगृह, पॅकिंग, ब्रँडींग आदी उद्योग सुरू झाले आहेत. यासाठी काही शेतकरी कंपन्या पुढाकार घेत आहेत. यंदा केळीला सुरूवातीपासून ते हंगाम संपेपर्यंत चांगला भाव मिळाल्यामुळे चार पैसे शेतक-यांच्या खिशात पडले आहेत. पुढील वर्षाचा हंगाम चांगला राहील, या आशेवर उशिरा केळीची लागवड झाली आहे.

केळीची अशी घेतली जाते काळजी



