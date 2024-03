Beed Dnyanradha Multistate : ‘आरटीजीएस’ करूनही हाती फक्त टोकन; ‘ज्ञानराधा’च्या ठेवीदारांना अद्यापही पैसे नाहीत; साधारण २३०० कोटींच्या ठेवी

beed crime despite doing RTGS depositors of dnyanradha did not get money Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Beed News : मागील पाच महिन्यांपासून बंद असलेल्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीचे टाळे अनेक आश्वासनानंतर सोमवारी (ता. चार) उघडले आणि मंगळवारपासून (ता. पाच) व्यवहारांना सुरवात झाली. पण, ठेवीदारांच्या हाती पैसे येण्याचा मुहूर्त काही अद्याप आला नाही. मंगळवारी ज्ञानराधाच्या व्यवस्थापनाने आरटीजीएससाठी ठेवीदारांचे फॉर्मही भरून घेतले. पण, अद्यापही ठेवीदारांच्या इतर बँकांच्या खात्यांत ठेवीची रक्कम आलीच नाही. त्यामुळे ठेवीदारांची कसरत सुरुच आहे. ज्ञानराधाचे प्रमुख असलेल्या सुरेश कुटे यांच्या द कुटे ग्रुपची तपासणी झाल्यानंतर ज्ञानराधा मल्टीस्टेटमधून पैसे काढण्यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी झुंबड उडाली. अल्पसा असलेला लिक्विडिटी फंडही दोन- चार दिवसांत संपून गेला. त्यामुळे शहरातील मुख्य कार्यालयासह जिल्ह्यासह इंदौर (मध्य प्रदेश) पर्यंत असलेल्या सर्वच शाखांना टाळे लावण्यात आले. सुरेश कुटे यांनी अनेक वेळा द कुटे ग्रुपच्या माध्यमातून फंड उभा करुन ज्ञानराधाच्या ठेवीदारांचे पैसे देण्याची आश्वासने दिली. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी विविध ॲग्रिमेंट झाले असून, २७ फेब्रुवारीलाच खात्यावर पैसे येणार आहेत. तांत्रिक व कागदोपत्री प्रक्रियेसाठी काही वेळ असा पाच मार्चचा वायदा ठेवीदारांना केला. त्यानुसार सोमवारपासून शाखाही उघडण्यात आल्या. त्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ठेवीदारांनी इतर बँकांचे खाते क्रमांक दिल्यानंतर सोमवार- मंगळवारी आरटीजीएस प्रक्रीया करण्यात आली. तसेच, ठेवीदारांना पुढील तारखांचे टोकण देण्यात आले. मात्र, ठेवीदारांच्या खात्यावर अद्याप रकमा जमा झालेल्या नाहीत. ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ५० शाखांचे आर्थिक व्यवहार पाच महिन्यांपासून ठप्प असल्याने ठेवीदार धास्तावलेले आहेत. ठेवींसाठी आंदोलनेही झाली. मंगळवारी पहाटेपासूनच ठेवीदारांनी जिल्ह्यातील शाखांसमोर गर्दी केली. प्रत्येक शाखेत ३० ते ४० ठेवीदारांकडून आरटीजीएसचे फॉर्म भरुन घेऊन त्यांना टोकन देण्यात आले. मात्र, त्यांच्या खात्यांवर अद्याप पैसे जमा झाले नाहीत. ज्ञानराधाच्या ५० शाखांत साडे सहा लाख खातेदार असून, साधारण २३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तांत्रिक दोषाचे कारण; पण... आरटीजीएस केलेली रक्कम ज्ञानराधाच्या बँकिंग सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने मिळाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. दुरुस्तीनंतर पैसे येतील, असे ज्ञानराधाच्या व्यवस्थापनाकडून सांगितले जात असले तरी अद्याप ज्ञानराधाच्या खात्यात कुटे ग्रुपच्या माध्यमातून येणारी रक्कमच आली नसल्याची सुत्रांची माहिती आहे. पुढील आठवड्यात पैसे मिळतील, अशी आशा आहे. ‘साईराम’लाही साडेचार महिन्यांपासून टाळेच बीड : शहरातील आघाडीचे व्यावसायिक शाहिनाथ परभणे प्रमुख असलेल्या साईराम अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडीट को- ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटीचे व्यवहारही साडेचार महिन्यांपासून ठप्प आहेत. साईरामचे प्रमुख शाहिनाथ परभणे शहरात फिरकेना गेले आहेत आणि व्यवहारही सुरु होत नसल्याने ठेवीदार धास्तावलेले आहेत. २० शाखा व ४० हजार ग्राहक असलेल्या साईरामच्या प्रमुख कार्यालयासह काही शाखांना साडेचार महिन्यांपासून लागलेले टाळे आजही तसेच आहेत. या मल्टीस्टेटच्या १५२ कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी १८ कोटी ठेवी सुरुवातीला वाटप करण्यात आल्या. त्यानंतर लागलेले टाळे कायमच आहेत. शाखा व मुख्य कार्यालय बंद असल्याने ठेवीदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यांच्याशी संपर्क करणाऱ्या ठेवीदारांना आपण इतर व्यवहारांतून पैसे उभा करुन ठेवीदारांच्या रकमा देणार असल्याचे सांगणाऱ्या साईनाथ परभणे यांचा अलीकडे शहरात वावर देखील नाही. त्यामुळे ठेवीदारांची तारांबळ उडत आहे. सर्वच ठेवीदारांना पैसे मिळावेत, यासाठी ठेवीच्या टक्केवारीनुसार वाटपाचे नियोजन केले आहे. आरटीजीएसची प्रक्रीया सुरु आहे. सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक दोषामुळे पैसे आले नसले तरी एक- दोन दिवसांत ठेवीदारांना पैसे भेटतील. — सुरेश कुटे, अध्यक्ष, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, बीड