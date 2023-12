beed limbaganesh fire two shop brunt loss in lakh of shoes and cafe center fire brigade Sakal

मराठवाडा Beed News : लिंबागणेश येथे मध्यरात्री लागलेल्या आगीत शुज सेंटर आणि कॅफे सेंटर जळुन खाक लाखोंचे नुकसान, दोन्ही दुकाने पेट्रोल टाकून जाळण्यात आली असा संशय