साई जन्मस्थानासाठी परभणी जिल्ह्यातील राजकारणी एकवटले

परभणी : विकासाच्या बाबतीत कधीकाळी एकमेकांची तोंडे विरुद्ध दिशेला असणाऱ्या परभणी जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी आता मात्र श्री साई जन्मस्थानाच्या आंदोलनात एकजूट दाखवत शिर्डीकरांनी जन्मस्थानाचे अस्तित्व नाकारू नये म्हणत आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यातील पाथरी शहरात असणाऱ्या श्री साई बाबांच्या जन्मस्थळाचा वाद शिर्डी येथील संस्थान व तेथील नागरिकांनी काढला आहे. या वादामुळे शिर्डी संस्थान विरुद्ध जन्मभूमि संस्थान पाथरी या दोन्ही संस्थानातील पदाधिकारी व दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिक परस्पर विरोधी झालेले दिसत आहेत. जगाला 'श्रद्धा आणि सबुरी'चा संदेश देणाऱ्या श्री संत साईबाबांच्या पाथरी येथील जन्मभूमीला शिर्डीकरांनी केलेला विरोध परभणीकरांना मान्य नाही. हे तुम्ही बघाच - Video : परभणीत साईभक्तांचे साई जागर आंदोलन जिल्ह्यातील राजकारण्यांची आक्रमक उडी

'आम्ही ही साईबाबांची कर्मभूमी असलेल्या शिर्डीला कधी वेगळे समजलो नाही. परंतु, साईबाबांच्या जन्मभूमीचा अनादर करून तिचे अस्तित्व नाकारण्याचा अधिकार शिर्डी येथील संस्थान व नागरिकांना कोणी दिला’? असा प्रश्न परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील साईभक्त उपस्थित करत आहेत. साईभक्तांनी सुरू केलेल्या साईसागर आंदोलनाला परभणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेत्यांनी जाहीर व भक्कम पाठिंबा दिला आहे. रविवारी झालेल्या साई जागर आंदोलनात त्याची प्रचिती साई भक्तांना पहावयास मिळाली. या आंदोलनात जिल्ह्याचे खासदार संजय जाधव यांनी आक्रमकपणे उडी घेतली आहे. निश्‍चितच साई जन्म संस्थानला न्याय मिळेल

संजय जाधव, सुरेश वरपुडकर, बाबाजानी दुर्रानी, मेघना बोर्डीकर, राहुल पाटील

‘आमच्याकडे साई जन्माचे २९ पुरावे आहेत. आम्ही तुमचे अस्तित्व कधी नाकारले नाही, मग तुम्ही जन्मस्थानाचा अस्तित्व का नाकरता’, असा प्रश्न खासदार संजय जाधव परभणी शिवसेनेचे आमदार डॉ. राहूल पाटील, पाथरी काँग्रेसचे आमदार सुरेश वरपुडकर, जिंतूर सेलू भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर, विधान परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी केला. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यावर प्रथमच जिल्ह्यातील चारही मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी एकवटले असल्याचे दिसून आले. लोकप्रतिनिधींची ही एकजूट साई जन्म संस्थानला निश्चित न्याय देऊन जाईल, अशी अपेक्षा परभणीकरांना लागून राहिली आहे.

Web Title: For the birthplace of Sai, the politicians of Parbhani district gathered