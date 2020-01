‘या’ कारणामुळे येतेय घोड्यांवर चमक

नांदेड : तसे बघितले तर, गुरुद्वारा बोर्डात वर्षातील बाराही महिने आनंदी वातावरण असते. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच गुरुद्वारा बोर्डातील फौजासिंघ आणि माधव या दोन घोड्यांनी माळेगावच्या अश्वस्पर्धेत प्रथम पारितोषिक मिळविल्याने मोठा आनंद साजरा करण्यात येत आहे.

फौजासिंघ

२४ ते ३० डिसेंबर दरम्यान माळेगांव येथे श्रीक्षेत्र खंडोबा यात्रा झाली. यात्रेत मोठ्या प्रमाणावर अश्व व पशु देखील दाखल झाले होते. त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेत गुरुद्वारा बोर्डाचे दोन अश्वांना (घोड्यांना) प्रथम पारितोषिक मिळाले आहे. या स्पर्धेत पहिल्यांदाच पारितोषिक मिळाल्याबद्दल गुरुद्वारा बोर्ड पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा आनंद व्यक्त केला जात आहे. जत्थेदार संतबाबा कुलवंतसिंघजी यांनी गुरुद्वारा तखत सचखंड समोर दोन्ही घोड्यांच्या अंगावरुन हात फिरवून त्यांचे कौतुक करून असतबल कर्मचाऱ्यांचेही अभिनंदन केले. यावेळी गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव रविंदरसिंघ बुंगाई, सदस्य मनप्रीत सिंघ कुंजीवाले, व्यवस्थापन समितीचे देवेंद्र सिंघ मोटरावाले, माजी सदस्य राजेंद्रसिंघ पुजारी, स. डी.पी. सिंघ चावला, अवतार सिंघ पाहरेदार, कनिष्ठ अधीक्षक ठानसिंग बुंगाई, हरजीतसिंघ कडेवाले आदींची उपस्थिती होती. अशी घेतली जाते काळजी

गुरुद्वारा बोर्डाकडे सध्या २७ घोडे आहेत. यात मारवाड आणि काठेवाड या मुख्य दोन जातींच्या घोड्यांसह खेचरसुद्धा आहे. या घोड्यांना गुरु गोविंदसिंघ यांची जयंती, दसरा, दिवाळी, होळी अशा वेळेस घोड्यांना सजवून बाहेर काढले जाते. २७ घोड्यांच्‍या देखभालीलासाठी २५ कर्मचारी कामाला आहेत. घोड्यांना सकाळी सहापासून ते रात्री सहापर्यंत सांभाळण्याकरिता २५ कर्मचारी तीन सिफ्टमध्ये त्यांची देखभाल करतात.

माधव

असा दिला जातो घोड्यांना आहार

सकाळी सहा वाजता घोड्यांना पाणी पाजले जाते. दोन तासाच्या अंतराने सकाळी सातला तीन घोड्यांना मिळून वीस लिटरच्या चार बकेटीमध्ये मॅगी दिली जाते. ही मॅगी पंजाबहून मागविली जाते. ऊसापासून तयार केलेल्या मॅगीमुळे घोड्यांच्या अंगावर चमक येते. त्यानंतर दुपारी हिरवा किंवा वाळलेला कडबा दिला जातो. सायंकाळी गव्हाचा भूसा आणि हरबरादाळ एकत्रित करुन त्यांना खायला दिली जाते. हेही वाचा - गरज आहे महिलांना स्वातंत्र्य देण्याची इतिहासात पहिल्यांदाच

श्री क्षेत्र माळेगाव येथील यात्रेत गुरुद्वारामधील अश्वांचा समावेश करण्यात आला होता. या स्पर्धेत प्रथम येण्याची घटना गुरुद्वारा बोर्डाच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच घडली आहे. त्यामुळे शीख समाजात आनंदाचे वातावरण आहे.

- गुरविन्दर सिंघ वाधवा, अध्यक्ष गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड

