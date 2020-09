हिंगोली जिल्ह्यात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येवर आळा घालण्याची सीईओंची ताकीद

हिंगोली : जिल्ह्यात ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असून आकडा ही वाढत चालला आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णसंख्येवर आळा घालण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचना सीईओ शर्मा यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सोमवारी सीईओ राधाबीनोद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना व इतर विषयावर विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिलिंद पोहरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंत कुमार माळी, पंचायत विभागाचे नितीन दाताळ, महिला बालकल्याणचे गणेश वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार, डॉ. प्रवीनकुमार घुले, निलेश कानवडे, चंद्रकांत वाघमारे, आदींची उपस्थिती होती. सीईओ शर्मा म्हणाले, ग्रामीण भागात कोरोना प्रादुर्भाव वाढत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रामध्ये मास्क, सॅनिटायझर, किट पुरेसे उपलब्ध आहे किंवा नाही, नसेल तर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. कोणत्या तालुक्यात कोठे कोरोना बाधितांची संख्या जास्त आहे, त्यासाठी रुग्ण संख्येवर कशा प्रकारे आळा घालता येईल, यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात आजघडीला १,७४४ कोरोना रुग्ण संख्या झाले असून, यापैकी १,४१० रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर ३१० रुग्णावर उपचार सुरू असल्याचे सांगून मृतांचा आकडा ही २० वर गेला आहे. तर ३१ रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जिल्हा रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णालयात रेमडीसीव्हर इंजेकशनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कोविड सेंटर येथे ही तुटवडा असेल तर त्या ठिकाणी इंजेक्शन पुरवठा करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. याशिवाय दर सोमवारची बैठक असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून, संचिका वर्गीकरण करून अद्यावत करणे, जिल्हा परिषदेमध्ये कोरोना रुग्ण आढळून आल्याने कामकाज ठप्प पडले होते. तसेच कर्मचारी ही भीतीपोटी येत नव्हते, त्यामुळे ठप्प झालेले कामकाज आता पूर्वपदावर आले असून पेंडिंग कामे पूर्ण करणे, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शनची कामे मार्गी लावणे, तसेच इतर विषयावर चर्चा करण्यात आली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: CEO Sharma has instructed the department heads to try to curb the number of corona patients