Video : बालकलाकार रमले रंगांच्या दुनियेत :  कसे ते वाचा आणि फोटो बघा 

नांदेड : रविवारची सुट्टी असतानाही बालकलाकार उत्सुकतेने या स्पर्धेत सहभागी होवून रंग, रेषांच्या दुनियेत काही काळ रमून गेले होते. थंडी असतानाही बालकलाकारांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना चालना देण्यासाठी ‘सकाळ’च्या वतीने चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. आजवर या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक प्रतिभावंत चित्रकार निर्माण झालेले आहेत. रविवारी (ता.१२) ही स्पर्धा महाराष्ट्र आणि गोव्यात एकाचवेळी झाली. नांदेड जिल्ह्यातही ही स्पर्धा एकूण ४० केंद्रांवर घेण्यात आली. या स्पर्धेला जिल्ह्यामध्ये पालक व विद्यार्थ्यांचा उदंड प्रतिसाद बघायला मिळाला. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी ‘सकाळ’च्या बालचित्रकला स्पर्धेचा उपक्रम स्तुत्य असल्याच्या प्रतिक्रिया पालक व पहिल्यांदाच स्पर्धेत सहभागी झालेल्या शिक्षकांनी व्यक्त केल्या. बालचित्रकारांची सकाळपासूनच गर्दी

एकूण चार गटामध्ये ही चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. पहिली व दुसरी ‘अ’, तिसरी व चौथी ‘ब’, पाचवी ते सातवी ‘क’ आणि आठवी ते दहावी ‘ड’ असे चार गट होते. शहर व परिसरातील केंद्रांवर स्पर्धेत सहभागी झालेल्या बालकुमार चित्रकारांनी रंगरेषांत मनसोक्‍त फिरून कुंचल्यातून कागदावर आपली कल्पनाशक्‍ती उतरवली. विशेष म्हणजे गेल्या तीन दिवसांपासून थंडीचा कडाका असतानाही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच चिमुकल्यांनी घराजवळील स्पर्धा केंद्रावर गर्दी केली होती. तीन पिढ्यांना जोडणारी स्पर्धा

तीन पिढ्यांना जोडणाऱ्या ‘सकाळ’ चित्रकला स्पर्धा बाल चित्रकारांसाठी एक पर्वणीच असते. त्यामुळे या स्पर्धेची बाल चित्रकार आतुरतेने वाट बघत असतात, हेच या स्पर्धेचे यश आहे. एकूण चार गटात झालेल्या या स्पर्धेसाठी चारही गटांना वेगवेगळे विषय देण्यात आले होते. या स्पर्धेर्साठी आपल्या चिमुकल्याला वेळेत केंद्रावर पोचता यावे म्हणून पालकांनीही सकाळपासूनच वेळे आधी केंद्रावर येतांना दिसत होते. चित्र काढण्यासाठी पेन्सील, रंगीत खडू, पोस्टर कलर्स घेऊन विद्यार्थी उपस्थित होते. पेपर मिळाल्यानंतर चित्राची मांडणी आणि प्रमाणबद्धता याकडे सर्वजणच लक्ष देताना प्रत्येक केंद्रावर दिसत होते. विद्यार्थ्यांचा चिवचिवाटही मनमोहून घेत होता. हे वाचा - वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठवाड्याचा खेळ मांडियेला ! आत्मविश्‍वासात भर पडली

चित्रकला हा विषय माझ्या आवडीचा आहे; परंतु त्याची कोणतीही वेगळी अशी परीक्षा मी दिली नव्हती. ‘सकाळ’ बालचित्रकला स्पर्धेत प्रथमच भाग घेतला आणि या स्पर्धेमुळे परीक्षेची भीतीच निघून गेली. बक्षीस मिळाल्याने आत्मविश्‍वासातही भर पडली. यापुढेही अशा स्पर्धांत भाग घेत राहीन.

- सुलोचना पं. चव्हाण (इयत्ता नववी) ‘सकाळ' बालकुमार चित्रकला स्पर्धा रविवारी राज्यभर उत्साहात झाली. स्पर्धेला नांदेड जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवरही उदंड प्रतिसाद मिळाला. बालकुमार रंगरेषांच्या विश्‍वात रमून गेले होते. त्यांची ही कॅमेऱ्यात टिपलेली बोलकी छायाचित्रे.

आदर्श विद्यालय, टिळकनगर नांदेड



महापालिका शाळा, वजिराबाद



कै. नाना पालकर हायस्कूल, नांदेड



राष्ट्रमाता विद्यालय, संभाजीनगर नांदेड



गोकुंदा (जि.नांदेड)



नरसीफाटा (जि.नांदेड)



सगरोळी (जि.नांदेड)



जिल्हा परिषद हायस्कुल, विष्णुपुरी नांदेड



सावित्रिबाई फुले हायस्कुल, वाजेगाव (नांदेड)



छत्रपती शिवाजी विद्यालय, वाजेगाव (जि.नांदेड)



Web Title: Childlike colors, world of lines: Read how and see photos