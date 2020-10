महिनाभरात तब्बल साडेतीन हजार कोरोना रुग्ण, घ्यावी लागणार खबरदारी

जालना : एप्रिल महिन्यापासून शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. आतापर्यंत साडेआठ हजारांपेक्षा अधिक रूग्ण आढळून आले आहेत. त्यातही सप्टेंबर महिन्यात तब्बल साडेतीन हजार बाधित आढळले. पावसाळा संपून आता हिवाळ्याची चाहूल लागत असल्याने वातावरणात बदल होत आहे. परिणामी कोरोनाग्राफही ऑक्टोबरमध्ये वाढतच जाण्याची शक्यता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पुढील काळातही नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. कोरोना विषाणूने संपूर्ण जिल्ह्याला विळखा घातला आहे. त्यातही जालना शहरातील स्थितीही चिंताजनक आहे, आतापर्यंत आढळलेल्या साडेआठ हजारांपेक्षा अधिक कोरोनाबाधितांमध्ये ४३ टक्के रूग्ण जालना शहरातील आहेत. जिल्ह्यातील इतर शहरी भागात १३ टक्के व ग्रामीण भागात ४४ टक्के कोरोनाबाधित रूग्ण आतापर्यंत आढळून आले आहेत. आता जिल्हा अनलॉक झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीत वाढ झाली आहे. परिणामी लोक एकमेकांच्या संपर्कात येऊ लागले आहेत. त्यात कोरोनापासून सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या फिजिकल डिस्टन्सिंगचाही अनेकांना विसर पडला आहे. बहुतांश जण विनामास्क फिरताना दिसत आहेत. तर सार्वजनिक ठिकाणी म्हणजे एटीएम मशीन, खासगी दुकाने आदी ठिकाणचे सॅनिटायझर ही गायब झाले आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या रूग्ण संख्येत वाढ होणे साहजिक आहे.



आता हिवाळ्याचे वेध लागले असून वातावरणात बदल होत आहे. त्याचा आरोग्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातही कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढण्याची शक्यता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून वर्तविली जात आहे. त्यामुळे कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठी मास्कचा वापर, फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन, सतत साबणाने हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर आवश्‍यकच आहे. जालना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अर्चना भोसले म्हणाल्या, कोरोना चाचण्या वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. डॉक्टर, नर्स यांच्या अथक परिश्रमांमुळे कोरोनाग्रस्त रूग्ण उपचारानंतर बरे होत आहेत. सप्टेंबरनंतर आता ऑक्टोबरमध्येही कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकतो. अर्थात परिस्थिती नियंत्रणात आहेत. कोरोनाबाधित रूग्ण संख्या (महिना) एप्रिल ३

मे १२५

जून ४२८

जुलै १६९३

ऑगस्ट २५६६ संपादन - सुस्मिता वडतिले

