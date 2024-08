Beed : कंत्राटी पदभरतीसाठी महिलेचे आपल्या 9 महिन्यांच्या बाळासह आंदोलन

contract recruitment women protest along with her 9 month baby to get justice beed Sakal

जिल्ह्यातील शिरूर कासार नगर पंचायतीत शहर समन्वयक (कंत्राटी) पदभरती दरम्यान बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करून नोकरी मिळविल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित उमेदवाराला अपात्र करून कायदेशीर कार्यवाही व्हावी, यासाठी ज्योती पाराजी सातपुते या आपल्या नऊ महिन्यांच्या बाळाला घेऊन १४ ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसल्या आहेत.