कोरोना इफेक्ट : कुंभार व्यवसायिकांवर यंदा लक्ष्मी नाराज

परभणी : सण, उत्सवात रंगी बेरंगी खेळणे, घरात वापरण्यासाठी मातीची भांडी स्वत:च्या हाताने घडविणाऱ्या कुंभार कारागिरांचा व्यवसाय सध्या अडचणीत आला आहे. कोरोना विषाणु संसर्गानंतर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा विपरित परिणाम या व्यवसायावर दिसून आला आहे. दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपयांची होणारी उलाढाल यंदा मात्र पूर्णपणे बंद झाली आहे. परिणामी या व्यवसायिकांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. परभणी जिल्ह्यात कुंभार कला जोपासून त्यातून स्वतःचा उदरनिर्वाह चालविणारे जवळपास ३० ते ३५ कारागिर आहेत. कधी काळी घरातील प्रत्येक सण, वार, आनंद इतकेच काय तर दु:खाच्या काळातही कुंभारने घडविलेल्या वस्तू कामास येत असत. आजही त्यांची मागणी कमी झालेली नाही. परंतू काळ बदलला आणि व्यवसायचे रुपडं देखील बदलले. मातीची भांडी बनविणारे हे कारागिर आता मुर्ती घडविण्यातही अग्रेसर दिसून येत आहेत. पारंपारिक व्यवसायच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन बनलेल्या या कारागिरीनी त्या व्यवसायातील बदलही आत्मसात केले. परंतू यंदा या कारागिरांचे हात थांबले आहेत. कारण आहे कोरोना संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर बहुतांश हिंदू सणांना सुरवात झाली. याच सणात कुंभारांनी घडविलेल्या विविध वस्तूंना अधिक मागणी असते. परंतू ते सर्व सण झाले नसल्याने व व्यवसाय बंद असल्याने या कारागिरांच्या वर्षाचे गणित बिघडले आहे. अडीच कोटीचा व्यवसाय आला लाखात टाळेबंदीमुळे व्यवसाय पूर्णपणे बंद होता. त्यामुळे टाळेबंदीपूर्वी तयार करण्यात आलेले साहित्य तसेच पडून आहे. आगामी दिवाळी सणानिमित्त तयार केलेल्या महालक्ष्मीच्या मुर्त्या देखील यंदा तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. रंग व माती महाग झाली असल्याने या व्यवसायिकांनी देखील कमी प्रमाणात मूर्ती बनविल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी अडीच ते तीन कोटीची होणारी उलाढाल यंदा मात्र लाखात आली आहे. घाटनांदुरकरचे महादेव कुंभार म्हणाले, जिल्ह्यात कुंभार कारागिर ३० ते ३५ आहेत. परंतू सर्वांची परिस्थिती सारखीच आहे. पैसेच नसल्यामुळे यंदा आम्ही दिवाळीसाठी लागणारे गणपती दिवे, रांगोळी दिवे, दीपमाळ आदी प्रकार तयार केलेले नाहीत. त्यामुळे उत्पन्न कमीच होणार आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The corona has put the potters business in trouble right now