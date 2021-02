हिंगोली जिल्ह्यात कोरोना पाय पसरतोय, रुग्णसंख्येत होतेय वाढ

हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्येत आता वाढ होत असल्याने कोरोना पाय पसरत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. मागच्या काही दिवसांपूर्वी शुन्यावर आलेली संख्या दहावर गेली आहे. शहरात बिना मास्क फिरणाऱ्याची संख्या वाढली असुन गर्दीच्या ठीकाणी देखील मास्क नसणारे अधिक दिसत आहे. यालर तातडीने उपाय योजना करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने शिथीलता दिली आहे. यामध्ये मास्क वापरणे, हात वारंवार धुने, सुरक्षित अंतर पाळणे, गर्दी टाळणे याचा समावेश आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात कोरोनाची संख्या कमी होत असल्याने नागरिक दिखील कोरोना संपला असे समजून बिनधास्त पणे फिरत आहेत. शहरात मंगल कार्यालय, कोंचीग क्लासेस, शाळा, महाविद्यालय, आठवडी बाजार, धार्मिक स्थळे, हाँटेल सुरू झाल्याने या ठिकाणी गर्दी वाढत आहे. येथे बिना मास्क असलेले अनेक जण दिसत आहेत. याकडे आता प्रशासनाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. या ठिकाणी कोरोना साठी दिलेल्या मार्गदर्शन सुचना कडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. मागच्या काही दिवसांपूर्वी शुन्यावर आलेली कोरोनाची रुग्ण संख्या आठ ते दहावर आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात परत कोरोना पाय पसरत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. यामुळे कोरोनाचे नियम कडक करण्याची गरज आहे. चाचण्याची संख्या देखील वाढविणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्यात मंगळवारी ( ता. १६) दहा रुग्ण आढळून आले आहेत. चार रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आढळलेले दहा रुग्ण आरटीपीसीआर टेस्ट मध्ये आढळून आले आहेत. चार रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्याला सुट्टी देण्यात आली. आजपर्यंत जिल्ह्यात एकुण ३, ८२८ रुग्ण झाले आहेत. त्यापैकी ३, ७१७ रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना सुट्टी देण्यात आली. आजघडीला एकूण ५३ रुग्णांवर उपचार चालु आहेत आणि ५८ रुग्णांचा आतापर्यंत मृत्यु झाला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील वाढती रुग्ण संख्या पाहता नुकत्याच औरंगाबाद येथे झालेल्या जिल्हाधीकारी यांच्या व्हीसी मध्ये विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी हिंगोली जिल्हाधिकारी यांना कोरोना संदर्भात उपाय योजना करून चाचण्याची संख्या वाढवावी, लग्न समारंभातील उपस्थितीवर लक्ष द्यावे, कोरोनाचे नियम पाळण्याचा सुचना द्याव्यात आदी सुचना दिल्या असुन या बाबतची किल्प व्हायरल झाली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी त्याच्या सोबत संपर्क केला असता होऊ शकला नाही, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी म्हणाले, नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, गर्दी च्या ठिकाणी जाणे टाळावे कोरोनाच्या नियमावलीचे पालन करावे यासंदर्भात आरोग्य विभागा सोबत बैठक घेऊन त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी म्हणाले आरोग्य विभागाकडून चाचण्या घेतल्या जात आहेत. पाँझीटीव्ह असणाऱ्याना उपाय केले जात आहेत. नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळले पाहिजे, कोरोना अद्याप संपलेला नाही त्यामुळे काळजी घ्यावी. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

