कोव्हॅक्सीन लस केवळ ४५ वर्षावरील नागरीकांसाठीच- अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील

परभणी ः कोव्हॅक्सीन (Covaccine) ही लस राज्यातील ४५ वर्षावरील दुसरा डोससाठीच राखीव ठेवण्याचे आदेश आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील (dr. archna patil director) यांनी सोमवारी (ता. १०) दिले आहेत. त्यामळे मंगळवार पासून राज्यातील सर्व लसीकरण केंद्रावर (vaccination center) कोव्हॅक्सीन लस केवळ दुसऱ्या डोससाठी वापरली जात आहे. Covacin vaccine only for citizens above 45 years of age - Additional Director Dr. Archana Patil

राज्यभरात सध्या कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. राज्यात सिरम इन्स्टीट्युटची कोव्हीशिल्ड तर भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन ही कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध आहे. लसीकरणा संदर्भात राज्य शासनाकडून मोठी जनजागृती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांची लसीकरण केंद्रावर गर्दी होतांना दिसत आहे. राज्यामध्ये ता. एक मे पासून १८ ते ४४ वर्ष वयोगटाती लाभार्थांना कोविड लसीकरण सुरु करण्यास आलेले आहे. या अनुषंगाने आता पर्यंत जिल्ह्यांना चार लाख ७९ हजार १५० कोव्हॅक्सीन लसीचे डोसेस या वयोगटासाठी पुरविण्यात आलेले आहेत.

सध्या राज्यामध्ये कोव्हॅक्सीन लसीचा दुसरा डोस देय असलेले ४५ वर्षावरील वयोगटातील लाभार्थी पाच लाखापेक्षा जास्त आहेत. या वयोगटातील लाभार्थांसाठी लसीचा पुरवठा हा केंद्र शासनाकडून केला जातो. सध्या या लसीचा दुसरा डोस देय असलेल्या लाभार्थांची संख्या वाढत आहे. या अनुषंगाने आरोग्य विभागाने सुचना दिल्या आहेत.

राज्यस्तरावरुन राज्याच्या निधीमधून पुरवठा केलेल्या चार लाख ७९ हजार १५० कोव्हॅक्सीन लसीच्या डोसेसपैकी काही डोसेस सध्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध आहेत. या शिल्लक असलेल्या लसीचा वापर त्या- त्या जिल्ह्यातील कोव्हॅक्सीन लसीचा दुसरा डोस देय असलेल्या ४५ वर्षावरील लाभार्थांसाठी करण्यात यावा. सध्या पुरवठा केलेल्या व शिल्लक असलेल्या कोव्हॅक्सीन लसीचा वापर कोणत्याही वयोगटातील पहिला डोससाठी करण्यात येवू नये असे आदेश कुटूंब कल्याण, माता व बालसंगोपन विभाग पुणे येथील अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी सोमवारी (ता. दहा ) दिले आहेत. याची अमलबजावणी मंगळवार (ता. ११) पासून करण्याच्या सुचनाही या पत्रात दिल्या आहेत.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे